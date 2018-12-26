Футбол

Найнгголан не был включён в заявку «Интера» на матч с «Наполи»
Чемпионат
03:55

Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан не был включён в заявку своего клуба на домашний матч 18-го тура итальянской Серии А с «Наполи», который состоится сегодня, 26 декабря, сообщает Football Italia. 23 декабря 30-летний бельгийский игрок опоздал на утреннюю тренировку команды.
Чемпионат03:55

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Наингголан не попал в заявку «Интера» на матч с «Наполи»

Soccer.ru03:40

Найнгголан не был включён в заявку «Интера» на матч с «Наполи»

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«Интер» лишился защитника перед игрой с «Наполи»

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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
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