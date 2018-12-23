Оперативный штаб в Соликамске сообщили, что спасатели обнаружили тело всех девяти рабочих, которые оказались заблокированы в шахте «Уралкалия» и погибли из-за задымления.

Найдены тела всех погибших на шахте в Соликамске

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