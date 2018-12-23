Происшествия
Найдены тела всех погибших на шахте в Соликамске
Найдены тела всех погибших на шахте в СоликамскеПолит.ру01:25
Оперативный штаб в Соликамске сообщили, что спасатели обнаружили тело всех девяти рабочих, которые оказались заблокированы в шахте «Уралкалия» и погибли из-за задымления.
Полит.ру01:25
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Происшествия
Пожар в шахте в Соликамске потушен
Обновлено в 09:51
Происшествия
Летевший в Сочи самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя
Самолет Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, вернулся в столичный аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя.
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Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 222 человек. 28 человек пропали без вести, 840 — ранены.
Обновлено в 07:16
Происшествия
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Трое подростков пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Самарской области, сообщила в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 09:36
Происшествия
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Обновлено в 08:46
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших на шахте в Соликамске
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Происшествия
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Пациент клинической больницы № 2 в Новосибирске погиб во время пожара, который возник в его палате, сообщили в Следственном комитете.
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Происшествия
В Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин
В управлении МВД России по Московской области проинформировали об водителе, который, будучи нетрезвым, протаранил 14 автомобилей.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
В Великобритании отпущены без предъявления обвинений два человека, задержанные ранее по подозрению в причастности к запуску беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик.
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Происшествия
Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене
Обновлено в 07:44
Происшествия
На юго-востоке Москвы трамвай столкнулся с легковушкой
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Происшествия
Снегоход провалился под лед на Кузбассе
«В ночь на воскресенье на Беловском водохранилище в районе села Менчереп в Беловском районе под лед провалился снегоход с людьми: один 28-летний пассажир выплыл, двоих — водителя и еще одного пассажира — ищут», — рассказал собеседник.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком
В Стерлитамаке 34-летний местный житель угнал автомобиль с находящимися в нем пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Обновлено в 10:06