Происшествия

Найдены тела всех погибших на шахте в Соликамске
Полит.ру
01:25

Оперативный штаб в Соликамске сообщили, что спасатели обнаружили тело всех девяти рабочих, которые оказались заблокированы в шахте «Уралкалия» и погибли из-за задымления.
Полит.ру01:25

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В шахте в Соликамске найдены тела 9 горняков. Что произошло?

Business Class (Пермь)08:35

На шахте в Соликамске обнаружили тело девятого горняка

Интерфакс05:35

Спасатели обнаружили тела всех девяти погибших в шахте в Соликамске

РБК03:43

Случаи гибели людей на шахтах России в 2018 году

ТАСС06:10

Найдено тело девятого погибшего в шахте СКРУ-3 строителя

NewsKo05:54

В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек

РИА Новости00:48

В шахте Соликамска нашли тела восьми горняков

Сайт города Пермь 59.ruвчера в 22:41
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Происшествия

Пожар в шахте в Соликамске потушен

Обновлено в 09:51
Происшествия

Летевший в Сочи самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Самолет Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, вернулся в столичный аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек

Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 222 человек. 28 человек пропали без вести, 840 — ранены.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Самарской области при взрыве газа пострадали трое подростков

Трое подростков пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Самарской области, сообщила в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Петербурге горит производственное здание

Обновлено в 08:46
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших на шахте в Соликамске

Пермское агентство «Местное время» сообщило, что личности всех горняков, погибших в шахте в Соликамске, установлены.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Режиссер Светлана Баскова сломала два ребра во время ДТП в Москве

Режиссер Светлана Баскова, создательница фильма "Зеленый слоник", сломала два ребра во время ДТП на Лужнецкой эстакаде в Москве.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Из горящей на востоке Москвы квартиры эвакуировали пять человек

Спасатели эвакуировали пять человек из горящей квартиры общей площадью 40 квадратных метров на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Новосибирске при пожаре в больнице погиб пациент

Пациент клинической больницы № 2 в Новосибирске погиб во время пожара, который возник в его палате, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин

В управлении МВД России по Московской области проинформировали об водителе, который, будучи нетрезвым, протаранил 14 автомобилей.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех

В Великобритании отпущены без предъявления обвинений два человека, задержанные ранее по подозрению в причастности к запуску беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Обновлено в 07:44
Происшествия

На юго-востоке Москвы трамвай столкнулся с легковушкой

Обновлено в 06:23
Происшествия

Снегоход провалился под лед на Кузбассе

«В ночь на воскресенье на Беловском водохранилище в районе села Менчереп в Беловском районе под лед провалился снегоход с людьми: один 28-летний пассажир выплыл, двоих — водителя и еще одного пассажира — ищут», — рассказал собеседник.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком

В Стерлитамаке 34-летний местный житель угнал автомобиль с находящимися в нем пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Обновлено в 10:06
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