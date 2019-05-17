Происшествия
Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в МосквеГоворит Москва 16 мая в 15:26
На записи с камеры наблюдения видно, как женщина в медицинской маске с девочкой на руках входит в здание.
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СК возбудил дело после оставления девочки в столичной поликлинике неизвестной женщиной
Агентство Москвавчера в 09:07
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Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Общество
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Обновлено 16 мая в 09:47
Происшествия
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Обновлено в 05:46
Здоровье
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Обновлено вчера в 22:32
Игры
Snapshot Games опубликовала геймплейное видео Phoenix Point
Команда разработчиков игровой студии Snapshot Games опубликовал новое видео, касающееся игры Phoenix Point.
Обновлено в 02:55
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ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено вчера в 04:56
Наука
Ученые предупредили граждан об опасности соков
Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета заявили, что употребление фруктовых соков, в том числе свежевыжатых, вредит человеческому организму и может привести к преждевременной смерти.
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«Взгляд другой»: Мария Кожевникова признала, что не выглядит на 25 лет
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Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
В Сети появился проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
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Армия и оружие
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Общество
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В России негативно отнеслись к мужчинам в декрете 22% респондентов (19% женщин и 24% мужчин).
Обновлено в 05:46
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США хотят увеличить военную помощь Киеву в 2020 году
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Обновлено в 05:54
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На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
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Обновлено вчера в 16:13
Политика
Вице-канцлера Австрии заподозрили в сговоре с россиянкой
Политика уличили в сговоре с россиянкой. По данным журнала Spiegel, в 2017 году Штрахе встретился на Ибице с некой Алёной Макаровой.
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