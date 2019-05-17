Происшествия

Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в МосквеГоворит Москва 16 мая в 15:26

На записи с камеры наблюдения видно, как женщина в медицинской маске с девочкой на руках входит в здание.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СК установил родственников оставленной в поликлинике в Москве девочки

РБКвчера в 15:30

Задержана мать девочки, брошенной в московской поликлинике

Life.ruвчера в 15:48

Врачи не нашли следов побоев на теле девочки, оставленной в московской поликлинике

ТАССвчера в 06:05

Полиция задержала мать оставленной в московской поликлинике девочки

Говорит Москвавчера в 16:04

Установлены родственники оставленной в поликлинике девочки

Москва 24вчера в 15:20

СК возбудил дело после оставления девочки в столичной поликлинике неизвестной женщиной

Агентство Москвавчера в 09:07

Следователи нашли бабушек оставленной в московской поликлинике девочки

РИА Новостивчера в 15:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Технологии

Сбой произошел в работе Facebook

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ

Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым

Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 06:01
Происшествия

Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике

Обновлено в 05:21
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в российские супермаркеты

AliExpress будет доставлять товары в российские магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
Обновлено вчера в 07:20
Политика

В Екатеринбурге готовят анкеты для соцопроса по строительству храма

Обновлено в 04:29
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:28
Транспорт

Схема движения изменилась на Зеленодольской улице в Москве

На юго-востоке столицы на Зеленодольской улице изменилась схема движения, на улицу больше нельзя повернуть напрямую с Волгоградского проспекта, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
Обновлено в 05:10
Хоккей

Российская сборная сыграет против Латвии на ЧМ по хоккею

Сегодня сборная России по хоккею сыграет свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проводится в Словакии.
Обновлено в 02:40
Энергетика

Украина готовится зимой потерять «русский транзит»

Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.
Обновлено в 01:00
Общество

РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами

Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Общество

Башкирия изменит русло Белой для экспорта зерна в Турцию и Иран

Обновлено в 01:40
Происшествия

«В Могилеве такая трагедия впервые»: хоронят убитого лейтенанта милиции

Ариф прожил в Могилеве 52 года. Мужчина говорит, что не припомнит за эти годы убийства сотрудника ГАИ в городе.
Обновлено в 05:46
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Игры

Snapshot Games опубликовала геймплейное видео Phoenix Point

Команда разработчиков игровой студии Snapshot Games опубликовал новое видео, касающееся игры Phoenix Point.
Обновлено в 02:55
Футбол

ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги

Обновлено вчера в 04:56
Наука

Ученые предупредили граждан об опасности соков

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета заявили, что употребление фруктовых соков, в том числе свежевыжатых, вредит человеческому организму и может привести к преждевременной смерти.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

«Взгляд другой»: Мария Кожевникова признала, что не выглядит на 25 лет

Несколько поклонников написали, что Кожевникова действительно себе льстит, и выглядит на свой возраст.
Обновлено в 05:30
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

В Сети появился проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Опубликованы планы США по развалу России

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Корейцы хуже всех относятся к отцам в декрете

В России негативно отнеслись к мужчинам в декрете 22% респондентов (19% женщин и 24% мужчин).
Обновлено в 05:46
Политика

США хотят увеличить военную помощь Киеву в 2020 году

Конгресс США планирует в 2020 году увеличить военную помощь Киеву.
Обновлено в 05:54
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

Вице-канцлера Австрии заподозрили в сговоре с россиянкой

Политика уличили в сговоре с россиянкой. По данным журнала Spiegel, в 2017 году Штрахе встретился на Ибице с некой Алёной Макаровой.
Обновлено в 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное