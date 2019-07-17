Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в МариуполеОреанда-Новости 04:37
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
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Происшествия
Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
Обновлено в 09:26
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Финансы
Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Политика
Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Технологии
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств
Обновлено в 09:47
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел
Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено в 03:51
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына
Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму превысило 50
В Крыму, по последним данным, госпитализировали 49 детей и пять вожатых из детского лагеря «Лучистый» в Евпатории.
Обновлено в 02:58
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Сбежавшие на Украину российские полицейские вышли на связь
Двое полицейских из Ростова-на-Дону Никита Моргунов и Семен Фищук, которые сбежали на Украину, рассказали о фабрикации возбужденного против них в России уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 09:40
Космос
СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу
США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».
Обновлено в 08:31
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
МИД: безопасность российских туристов в Грузии обеспечена
В Грузии полностью обеспечена безопасность всех иностранных граждан, в том числе россиян, сказал представитель грузинского МИД Владимир Константиниди, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Обновлено в 09:44
Здоровье
Бари Алибасов может остаться инвалидом из-за неправильного лечения
В документах, которые Бари Алибасов выложил в Сеть, значится диагноз «язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода до 0,8 см». По мнению специалистов в области гастроэнтерологии, такое сужение может привести к неспособности принимать пищу человеком.
Обновлено в 07:15
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Спорт
Российская синхронистка Ромашина побила рекорд по золотым медалям
Российская синхронистка Светлана Ромашина стала победительницей в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:40
Технологии
Google официально закрыла проект поисковика с цензурой для Китая
Спорный проект Google по разработке цензурной версии поисковика для Китая официально отменён.
Обновлено в 06:03
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53