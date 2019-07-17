Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в МариуполеГазета.Ru 02:17
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости". В марте 2019 года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил в Москве фотографии, подтверждающие существование данной тюрьмы.
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с чего всё началось
В марте в Москве, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал журналистам о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя — так называемой библиотеке. Те, кто сам прошел эти тюрьмы, дополнили и подтвердили информацию Прозорова.РИА Новости02:00
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