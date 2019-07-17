Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в МариуполеГазета.Ru 02:17

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости". В марте 2019 года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил в Москве фотографии, подтверждающие существование данной тюрьмы.
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Журналисты нашли доказательства существования тайной пыточной на Украине

URA.Ru04:07

СМИ обнародовали свидетельства о тайной пыточной в Мариуполе

Газета.Ru05:33

РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

РИА Новости01:48

Обнародованы доказательства существования тайной пыточной СБУ

Телеканал 360°03:42

Обнаружены новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ

Известия02:18

РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

Говорит Москва01:59

«РИА Новости» сообщило о подтверждении наличия тайной тюрьмы в Мариуполе

РБК03:46
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
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В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

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Путин поздравил Меркель с юбилеем

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В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
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Власти Малайзии заявили о недовольстве расследованием катастрофы MH17

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Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
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Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Новичок «Зенита» Дуглас Сантос удивлен теплотой петербуржцев

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Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
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Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
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Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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Гарри Стайлс может стать принцем Эриком в новой «Русалочке»

Обновлено вчера в 20:08
Здоровье

В Красноярске начнут строить детский медцентр за 14 млрд рублей

В Красноярске состоялся брифинг министра здравоохранения региона, на котором обсудили строительство нового детского медцентра стоимостью около 14 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:01
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Турецкие отели снизили цены для россиян

Обновлено вчера в 12:48
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Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

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Политика

Суд продлил арест 6 украинским морякам

Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
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Ученые назвали напитки, употребление которых разрушает зубную эмаль

Исследователи отмечают, что серьезный вред также наносят алкогольные напитки и некоторые лекарства, которые обладают скрытой агрессивностью по отношению к зубной эмали, сообщает газета Tages Anzeiger.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

Обновлено в 05:56
Политика

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Политика

Белоруссия и Россия согласовали концепцию интеграции

Москва и Минск согласовали основные принципы интеграции двух стран во время межправительственной рабочей группы, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 05:39
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Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
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Политика

На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту

Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.
Обновлено в 04:46
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

Эксперты назвали самые ненадежные АКП

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Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

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Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Алибасов подрался с подругой на съемках ток-шоу на Первом канале

Музыкальный продюсер Бари Алибасов после недавней резонансной истории с отравлением жидкостью для прочистки труб вновь дал СМИ повод заговорить о себе.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.
Обновлено в 04:17
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