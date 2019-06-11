В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнатуBFM.ru 04:25

с чего всё началось

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Об этом сообщил директор музея Бартоломей Плебаньчик, сообщает РИА Новости. Он отметил, что местоположение подземного тоннеля нашли с помощью георадара.

Политика Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром Дорожные знаки границы Шелковского района Чечни и Кизлярского района Дагестана снесены жителями соседней республики самовольно, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Общество Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.

Общество В московских водоемах погибает рыба из-за жары, заявила эколог Гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за наступившей в городе сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде, сообщил РИА Новости лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.

Политика Зеленский записал обращение к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.

Культура Участник шоу «Голос» найден мертвым Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".

Общество AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию Россияне будут получать недорогие покупки, заказываемые на торговой площадке AliExpress, на две недели раньше прежнего срока.

Происшествия Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.

Наука Ученые выяснили, как сон со светом влияет на набор веса у женщин Исследование показало, что те женщины, которые по вечерам подолгу сидели при искусственном освещении (будь то свет от компьютера или торшера), на 17% чаще прибавляли в весе, чем те, кто старался следовать за природными ритмами и исключал по вечерам дополнительные источники света.

Футбол «Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.

Политика Россия отвергла извращенную логику НАТО Если говорить о крупнейшей военно-политической организации, которая была создана в 1949 году — НАТО, то на сегодняшний день альянс пытается навязать европейцам несуществующую военно-политиченскую повестку дня, основанную на мифологизации угрозы с Востока.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Шоу-бизнес Ургант открестился от ребенка возлюбленной 62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.

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Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.

Шоу-бизнес Алена Водонаева раскритиковала Анджелину Джоли и ее дочь Фото: Анджелина Джоли с дочерью - Шайло А что касается самой Джоли, то, по мнению Алены, она является далеко не лучшей матерью, позволяя себе так безответственно относиться к собственному ребенку.

Политика Путину доложили о деле Ивана Голунова Пресс-секретарь Путина отметил, что президенту доложили о деле Голунова ещё в пятницу, 7 июня в Санкт-Петербурге, где в это время проходил Международный экономический форум (ПМЭФ).

Политика Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны «Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», - сказал министр иностранных дел.

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, но риск внутреннего кровотечения сохраняется, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах «Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.