Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнатуBFM.ru 04:25
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Об этом сообщил директор музея Бартоломей Плебаньчик, сообщает РИА Новости. Он отметил, что местоположение подземного тоннеля нашли с помощью георадара.
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с чего всё началось
Как сообщает радиостанция RMF FM, добраться до люка, который, по мнению экспертов, не открывался с тех пор, и войти в туннель польские специалисты намерены в конце месяца.Российская газета00:03
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Политика
Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром
Дорожные знаки границы Шелковского района Чечни и Кизлярского района Дагестана снесены жителями соседней республики самовольно, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Обновлено в 02:28
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.
Обновлено в 03:21
Общество
В московских водоемах погибает рыба из-за жары, заявила эколог
Гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за наступившей в городе сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде, сообщил РИА Новости лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский записал обращение к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 12:01
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Россияне будут получать недорогие покупки, заказываемые на торговой площадке AliExpress, на две недели раньше прежнего срока.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест
Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
Обновлено в 04:40
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Наука
Ученые выяснили, как сон со светом влияет на набор веса у женщин
Исследование показало, что те женщины, которые по вечерам подолгу сидели при искусственном освещении (будь то свет от компьютера или торшера), на 17% чаще прибавляли в весе, чем те, кто старался следовать за природными ритмами и исключал по вечерам дополнительные источники света.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило
Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.
Обновлено в 03:53
Политика
Россия отвергла извращенную логику НАТО
Если говорить о крупнейшей военно-политической организации, которая была создана в 1949 году — НАТО, то на сегодняшний день альянс пытается навязать европейцам несуществующую военно-политиченскую повестку дня, основанную на мифологизации угрозы с Востока.
Обновлено в 04:19
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Ургант открестился от ребенка возлюбленной
62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Общество
В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.
Обновлено в 04:03
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Шоу-бизнес
Алена Водонаева раскритиковала Анджелину Джоли и ее дочь
Фото: Анджелина Джоли с дочерью - Шайло А что касается самой Джоли, то, по мнению Алены, она является далеко не лучшей матерью, позволяя себе так безответственно относиться к собственному ребенку.
Обновлено в 01:19
Политика
Путину доложили о деле Ивана Голунова
Пресс-секретарь Путина отметил, что президенту доложили о деле Голунова ещё в пятницу, 7 июня в Санкт-Петербурге, где в это время проходил Международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны
«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», - сказал министр иностранных дел.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, но риск внутреннего кровотечения сохраняется, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину на три года
Украинские пограничники не пропустили на Украину гражданина РФ, гитариста группы "Бахыт-компот" из-за поездки в Донецк, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:58
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Обновлено в 03:53