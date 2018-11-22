Наука
Найдено универсальное средство против рака
Найдено универсальное средство против ракаPrimaMedia.ru02:21
Ученые обнаружили продукт, уничтожающий раковые клетки. Он может стать универсальным средством для борьбы с онкологическими болезнями, сообщает ИА PrimaMedia. Британские исследователи установили, что таким универсальным средством для борьбы со злокачественными опухолями может стать манноза.
PrimaMedia.ru02:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Наука
Ученые рассказали, зачем самкам насекомых отращивать пенис
Обновлено в 03:33
Наука
Первый в мире самолет на ионных двигателях показали на видео
В США создали первый в мире самолёт на ионных двигателях. Американские ученые провели испытания самолета с ионными двигателями.
Обновлено в 03:40
Наука
Учёные впервые собрали магнитный аналог диода
Учёные из университета Сассекса (Британия) впервые разработали и собрали устройство, способное пропускать магнитное поле только в одну сторону.
Обновлено в 01:39
Наука
Физики научат роботов правильно подбрасывать рис в воке
Физики Дэвид Ху (David Hu) и Хунтан Ко (Hungtang Ko) пронаблюдали за готовкой в технике стир-фрай и разработали математическую модель, которая объясняет, как поварам удается поджарить, но не сжечь продукты.
Обновлено в 03:17
Наука
В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела
Фото первого в мире аппарата для сканирования всего тела опубликовали разработчики уникального сканера.
Обновлено в 01:08
Наука
Искусственный интеллект обошел врачей в чтении рентгеновских снимков
Обновлено в 02:17
Наука
Ученые обнаружили убивающее рак соединение в конголезской лиане
Обновлено в 03:25
Наука
Учеными названы эффективные продукты для защиты мозга от старения
Ученые назвали продукты, включенные в диету, предотвращающую старение головного мозга.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Создан первый прототип рецептора запахов, имитирующий нос
Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка (США) разработали биологическую систему на основе обонятельных рецепторов мыши, которые in vitro способны определять различные запахи.
Обновлено вчера в 05:52
Наука
Потерю света при обходе углов свели к минимуму
Инженеры из Университета Дьюка продемонстрировали устройство, способное направлять фотоны света вокруг острых углов практически без потерь от обратного рассеивания.
Обновлено 20 ноября в 12:59
Наука
Подо льдами Антарктиды обнаружен неизвестный источник энергии
Уточняется, что источник расположен подо льдами на глубине трех километров и может являться причиной таяния ледяных пластин.
Обновлено в 03:38
Наука
Названы причины гибели деревьев в тропических лесах
Обновлено вчера в 23:31
Наука
Биологи рассказали, почему шипы кактуса легко прокалывают кожу
Обновлено вчера в 23:42
Наука
Модель искусственной жизни впервые запустили на квантовом компьютере
Созданный учеными Университета Страны басков протокол искусственной жизни кодирует в квантовых битах поведение, свойственное живыми организмам - размножение, рождение, мутацию, взаимодействие между особями и смерть.
Обновлено вчера в 10:54
Наука
Глобальное потепление делает ураганы более опасными
В статье в Nature говорится, что нынешние тропические циклоны стали более влажными: если бы ураганы Катрина, Ирма и Мария случились в доиндустриальную эру, они принесли бы на 5–10% меньше осадков, чем сейчас.
Обновлено 19 ноября в 00:04