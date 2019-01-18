Происшествия

Найдено тело еще одного летчика разбившегося Су-34Lenta.ru вчера в 14:25

В ведомстве сообщили, что тело погибшего летчика обнаружили в районе проведения поисково-спасательной операции и уже подняли на борт судна. Ранее спасатели уже нашли тело одного летчика разбившегося Су-34. Еще одного летчика спасли, его состояние расценивается как удовлетворительное.
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Что случилось этой ночью: суббота, 19 января

Интерфакс01:07

Спасатели нашли тело второго погибшего летчика Су-34

РИА Новостивчера в 17:27

Спасатели нашли тела двух летчиков Су-34

ТАССвчера в 13:51

Спасатели нашли тело второго погибшего летчика Су-34

Коммерсантъвчера в 15:46

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Газета.Ruвчера в 14:41

Минобороны: найдено тело третьего летчика Су-34

Вести.Ruвчера в 14:29

Спасатели нашли еще одного погибшего летчика Су-34

РБКвчера в 14:26
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