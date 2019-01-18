Происшествия
Найдено тело еще одного летчика разбившегося Су-34Lenta.ru вчера в 14:25
В ведомстве сообщили, что тело погибшего летчика обнаружили в районе проведения поисково-спасательной операции и уже подняли на борт судна. Ранее спасатели уже нашли тело одного летчика разбившегося Су-34. Еще одного летчика спасли, его состояние расценивается как удовлетворительное.
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