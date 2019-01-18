Найдено тело еще одного летчика разбившегося Су-34Lenta.ru вчера в 14:25

В ведомстве сообщили, что тело погибшего летчика обнаружили в районе проведения поисково-спасательной операции и уже подняли на борт судна. Ранее спасатели уже нашли тело одного летчика разбившегося Су-34. Еще одного летчика спасли, его состояние расценивается как удовлетворительное.

Найдено тело еще одного летчика разбившегося Су-34

Происшествия Происшествия Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски

Происшествия Происшествия AFP: «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.

Происшествия Происшествия В США три человека погибли из-за снегопада В США в результате сильного снегопада погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Пожарные потушили два судна на Москве-реке

Происшествия Происшествия В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда Инцидент произошел возле здания суда на улице Бишоп вечером в субботу, 19 января. После взрыва полиция закрыла улицу.

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва трубопровода в Мексике выросло до 66 человек В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 66 человек, еще 76 пострадали, заявил в Twitter губернатор штата Омар Файяд.

Происшествия Происшествия Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Происшествия Происшествия В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов

Происшествия Происшествия В результате пожара в Махачкале погиб один человек Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в Махачкале.

Происшествия Происшествия На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.

Происшествия Происшествия Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

Происшествия Происшествия В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека

Происшествия Происшествия Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.

Происшествия Происшествия Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане «В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления»,— уточнили в прокуратуре.