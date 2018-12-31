Тело директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой нашли под Серпуховом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле. На юге Москвы к ней подсел попутчик, воспользовавшийся сервисом BlaBlaCar.

Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Происшествия Происшествия В Амстердаме из-за угрозы взрыва бомбы частично эвакуировали аэропорт

Происшествия Происшествия В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина Пола Уилана.

Происшествия Происшествия В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.

Происшествия Происшествия Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей

Происшествия Происшествия Первый канал изменит сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Происшествия Происшествия Локализован крупный пожар в Московской области Локализован пожар на складе бывшей ткацкой фабрики в Орехово-Зуево, Московской области.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске епархия организовала полевую кухню для спасателей Магнитогорская епархия предоставила полевую кухню спасателям МЧС России, который работают сейчас у многоэтажки на Карла Маркса, где обрушился подъезд.

Происшествия Происшествия Единороссы перечислят средства пострадавшим в Магнитогорске "Генеральный совет и сотрудники центрального исполнительного комитета партии перечислят средства в помощь пострадавшим семьям", - цитирует Турчака пресс-служба единороссов.

Происшествия Происшествия Во время пожара в многоэтажке в Нальчике спасли троих детей Пожарные в Нальчике спасли четырех человек, в том числе троих детей, находившихся в горевшей квартире в многоэтажном доме в Нальчике, сообщили РИА Новости в пресс-службе в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Происшествия Происшествия На Филиппинах произошел взрыв у торгового центра

Происшествия Происшествия Террористы обстреляли Алеппо, ранены двое мирных жителей

Происшествия Происшествия На Филиппинах из-за ливней и оползней погибли более 30 человек По меньшей мере 35 человек погибли в результате проливных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман" на Филиппинах, сообщает портал Rappler.

Происшествия Происшествия Автомобиль врезался в группу пешеходов в Токио Легковой автомобиль 1 января, в первые минуты после наступления нового года, сбил группу пешеходов в токийском районе Сибуя.