Происшествия

Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Вести.Ru
09:51

Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле. На юге Москвы к ней подсел попутчик, воспользовавшийся сервисом BlaBlaCar.
Вести.Ru09:51
с чего всё началось

Труп директора двух московских ресторанов Burger King И.Ахматовой нашли под Серпуховом

Тело директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой нашли под Серпуховом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва09:06

Подробнее о событии

Тело директора ресторанов Burger King нашли в лесу в Подмосковье

ТАСС10:10

Найдено тело пропавшей девушки — водителя BlaBlaCar

RT на русском09:52

Труп директора двух московских ресторанов Burger King И.Ахматовой нашли под Серпуховом

Агентство Москва09:06

Попутчик задушил директора ресторанов Burger King из-за 10 тысяч рублей

НТВ11:55

Найдено тело убитой клиентки BlaBlaCar

Российская газета09:54

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

РИА Новости09:41

Найдено тело убитой попутчиком клиентки BlaBlaCar

ТВ Центр10:33
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Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Обновлено в 12:14
Происшествия

В Амстердаме из-за угрозы взрыва бомбы частично эвакуировали аэропорт

Обновлено в 13:50
Происшествия

В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина Пола Уилана.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева

В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей

Обновлено в 06:24
Происшествия

Первый канал изменит сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Обновлено в 09:47
Происшествия

Локализован крупный пожар в Московской области

Локализован пожар на складе бывшей ткацкой фабрики в Орехово-Зуево, Московской области.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Магнитогорске епархия организовала полевую кухню для спасателей

Магнитогорская епархия предоставила полевую кухню спасателям МЧС России, который работают сейчас у многоэтажки на Карла Маркса, где обрушился подъезд.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Единороссы перечислят средства пострадавшим в Магнитогорске

"Генеральный совет и сотрудники центрального исполнительного комитета партии перечислят средства в помощь пострадавшим семьям", - цитирует Турчака пресс-служба единороссов.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Во время пожара в многоэтажке в Нальчике спасли троих детей

Пожарные в Нальчике спасли четырех человек, в том числе троих детей, находившихся в горевшей квартире в многоэтажном доме в Нальчике, сообщили РИА Новости в пресс-службе в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

На Филиппинах произошел взрыв у торгового центра

Обновлено в 05:29
Происшествия

Террористы обстреляли Алеппо, ранены двое мирных жителей

Обновлено в 12:00
Происшествия

На Филиппинах из-за ливней и оползней погибли более 30 человек

По меньшей мере 35 человек погибли в результате проливных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман" на Филиппинах, сообщает портал Rappler.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

Автомобиль врезался в группу пешеходов в Токио

Легковой автомобиль 1 января, в первые минуты после наступления нового года, сбил группу пешеходов в токийском районе Сибуя.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Петарда взорвалась в руках молодого человека в Новой Москве

В деревне Сосенки Новомосковского административного округа у молодого человека в руках взорвалась петарда.
Обновлено в 13:43
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