Происшествия

Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен
Вести.Ru
10:50

Найдено тело мальчика, пропавшего в Оренбургской области в ноябре. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Заявление об исчезновении сына поступило в полицию от жительницы Сакмарского района Оренбуржья 19 ноября.
Вести.Ru10:50
с чего всё началось
Через 20 дней удалось обнаружить
 тело погибшего ребенка, установить картину произошедшего, а также задержать лицо, совершившее особо тяжкое преступление, сообщает СК Оренбургской области.
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