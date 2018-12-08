Происшествия

Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен
Вести.Ru
10:50

Найдено тело мальчика, пропавшего в Оренбургской области в ноябре. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Заявление об исчезновении сына поступило в полицию от жительницы Сакмарского района Оренбуржья 19 ноября.
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