Происшествия

Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен
Вести.Ru
10:50

Найдено тело мальчика, пропавшего в Оренбургской области в ноябре. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Заявление об исчезновении сына поступило в полицию от жительницы Сакмарского района Оренбуржья 19 ноября.
Вести.Ru10:50

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РЕН ТВ12:04

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News.ru09:51

В Оренбургской области задержали предполагаемого убийцу пропавшего в ноябре мальчика

ТАСС09:44
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