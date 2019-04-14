Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиковГазета.Ru 12:30

В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков

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