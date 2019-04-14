Происшествия

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиковГазета.Ru 12:30

В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

RT на русском12:10

Одного из пропавших школьников под Костромой нашли мертвым в реке

URA.Ru12:59

Под Костромой в реке нашли тело пропавшего неделю назад мальчика

Московский Комсомолец12:23

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

Газета.Ru16:48

Под Костромой нашли тело одного из пропавших мальчиков

РИА Новости11:55

Один из пропавших в Костромской области школьников найден мертвым

ТАСС11:54

Тело ребёнка в Костромской области нашли спустя неделю после исчезновения

Говорит Москва12:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Общество

«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Общество

Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы

Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес

Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Корабли Балтфлота провели тренировку по ПВО

Обновлено в 05:25
Здоровье

Родителям Матвея из Рубцовска требуется разрешение на ввоз лекарства

Отец 11-месячного Матвея из Рубцовска, страдающего редким и тяжелым заболеванием, опубликовал видеообращение с просьбой о помощи.
Обновлено в 07:27
Кино

Bloomberg составил список богатейших семей «Игры престолов»

Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей в "Игре престолов".
Обновлено в 10:10
Политика

МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA

Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Обновлено в 17:47
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Политика

Студенты потребовали смены политической системы в Алжире

В нескольких провинциях Алжира прошли молодежные марши. Студенты потребовали полной смены нынешней политической системы.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призвала Басту подписаться на ее «Инстаграм»

Фанаты Ольги Бузовой тут же отреагировали на ее просьбу и буквально забросали страничку Басты комментариями с призывом подписаться на Ольгу.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Киркоров сводил детей в Эрмитаж

Певец сообщил, что это уже второй визит в Эрмитаж его детей — Аллы-Виктории и Мартина.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак

Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури

В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.
Обновлено в 17:53
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Наука

Полигамия удваивает риск преждевременной смерти

Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Политика

Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов»

Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.
Обновлено 12 апреля в 13:18
Общество

Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард скончался в США

Обновлено в 15:40
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Транспорт

Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Технологии

Видео: фанаты No Man’s Sky составили карту черных дыр для перемещений

Поклонники процедурно-генерируемого мира игры No Man's Sky нашли себе новую забаву, они стали составлять карту черных дыр.
Обновлено в 13:01
Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Обновлено в 19:15
Общество

Интернет-пользователи проиграли в лотерею

В рунете новая схема мошенничества Интернет-пользователи жалуются на мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.
Обновлено в 19:08
Главное