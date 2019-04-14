Происшествия
Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиковГазета.Ru 12:30
По данным ведомства, тело семилетнего ребенка нашли в реке Унже в воскресенье, 14 апреля. Отмечается, что на теле мальчика не нашли телесных повреждений. Поиски второго мальчика продолжаются, выясняются обстоятельства и причины произошедшего, добавили в СК.
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