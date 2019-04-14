Происшествия

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиковГазета.Ru 12:30

По данным ведомства, тело семилетнего ребенка нашли в реке Унже в воскресенье, 14 апреля. Отмечается, что на теле мальчика не нашли телесных повреждений. Поиски второго мальчика продолжаются, выясняются обстоятельства и причины произошедшего, добавили в СК.
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Один из пропавших в Костромской области школьников найден мертвым

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РИА Новости11:55

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

Газета.Ru16:48

Тело ребёнка в Костромской области нашли спустя неделю после исчезновения

Говорит Москва12:22

В Унже обнаружено тело одного из пропавших под Мантурово детей

K1News.ru11:30
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