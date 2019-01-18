Происшествия
Найдено тело еще одного летчика Су-34Газета.Ru 14:41
Спасатели отыскали тело второго летчика столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства обороны России. По его словам, летчик был без признаков жизни.
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Происшествия
Найдено тело еще одного летчика Су-34
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