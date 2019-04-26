Найдено решение по возобновлению транзита нефти из РоссииВзгляд.ру 09:36

Техническое решение по возобновлению транзита нефти из России по нефтепроводу «Дружба» найдено, вопросы компенсации не обсуждались, сообщил гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко.

Найдено решение по возобновлению транзита нефти из России

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