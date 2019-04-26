Политика
Найдено решение по возобновлению транзита нефти из РоссииВзгляд.ру 09:36
Техническое решение по возобновлению транзита нефти из России по нефтепроводу «Дружба» найдено, вопросы компенсации не обсуждались, сообщил гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко.
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Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Авто
На продажу выставлен уникальный Chevrolet Corvette
На продажу выставили Chevrolet Corvette. Данный автомобиль имеет несколько особенностей помимо года выпуска.
Обновлено в 12:03
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Экономика
Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации
В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.
Обновлено в 14:41
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Баскетбол
Руководство «Кливленда» заинтересовано в услугах Ясикявичюса
Генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Коби Олтман рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера команды наставника «Жальгириса» Шарунаса Ясикявичюса, сообщает Cavsnation.
Обновлено в 12:58
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика
США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы
Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Политика
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м
В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Гаджеты
Realme откроет свой первый магазин в Индии
Компания Realme объявила, о том что она открывает свой первый магазин в Индии, 27 апреля в Pacific Mall.
Обновлено в 13:04
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Экономика
Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс
Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в 2018 году, составит 9 млн крон ($949400).
Обновлено в 13:21
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Футбол
Червиченко: отставки Измайлова и Родионова убьют ФК «Спартак»
В пятницу пресс-служба "Спартака" объявила, что по окончании сезона пост вице-президента "Спартака" покинет Измайлов, а должность спортивного директора - Родионов.
Обновлено в 09:38
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Политика
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Общество
Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года
33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 03:28
Политика
Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для США в сфере разведки
Кристофер Рэй, являющийся главой Федерального бюро расследований (ФБР) США, назвал Китай наибольшей угрозой для Америки в вопросах, связанных с получением и сохранением всевозможных видов информации, сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:49
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Глава отдела Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин арестован по подозрению в получении особо крупных взяток, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Боевики ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР — СЦКК
Обновлено в 06:07
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость летнего отдыха в 2019 году
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе
РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02