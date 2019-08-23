Маленькую девочку нашли лежащей на клеёнке. Она сама откликнулась на призывы взрослых. Татьяна Солдатова, Доброволец Нижегородской поисково-спасательной группы "Рысь" - Шея у девочки была вся покусана.

с чего всё началось

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Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить

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