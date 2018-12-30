Политика

Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа
Lenta.ru
05:01

Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под санкции США в декабре 2018 года, мог быть связным между руководителем предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Расследование на эту тему выпустил журнал Time.
Lenta.ru05:01
с чего всё началось
Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, против которого США в декабре ввели санкции, был связан с президентской кампанией нынешнего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, выяснил
 журнал Time.
РБК02:51

Подробнее о событии

Time нашел связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа

URA.Ru05:49

Time: экс-сотрудник разведки России был посредником между Дерипаской и Манафортом

ТАССвчера в 23:57

Time назвал российского экс-разведчика «посредником» между Манафортом и Дерипаской

Народные новости04:24

Попавший под санкции США россиянин по поручению Дерипаски общался с Манафортом

Коммерсантъ04:13

СМИ узнали о посредничестве экс-офицера ГРУ между Дерипаской и Манафортом

РБК02:51

Экс-сотрудник российской разведки, по некоторым данным, выступал посредником между Дерипаской и Манафортом

Эхо Москвы02:03

Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа

Lenta.ru05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия

Задержан попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar

Обновлено в 04:15
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Бурятии

По предварительным данным, при крушении погибли четыре человека.
Обновлено в 06:10
Политика

Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде

В митинге, состоявшемся 29 декабря, участвовали несколько тысяч человек.
Обновлено в 03:15
Транспорт

В Москве открылась станция метро «Савеловская» Большой кольцевой линии

Собянин напомнил, что только в этом году в Москве построено 33 км линий метро, 17 станций.
Обновлено в 07:05
Транспорт

МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Общество

Роскомнадзор проведет встречу с представителями Twitter в январе

Роскомнадзор в январе обсудит с представителями компании Twitter исполнение законов РФ о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Семья из России погибла в ДТП в Финляндии

Обновлено в 06:57
Политика

Трамп заявил о «величайшим обмане» в истории политики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США.
Обновлено в 06:11
Политика

Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций.
Обновлено в 04:23
Политика

Ким Чен Ын написал письмо лидеру Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын написал письмо своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину.
Обновлено в 03:23
Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Путин не поздравил с Новым годом лидеров Грузии и Украины

Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:25
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 01:39
Энергетика

«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»

«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Новой Москве люди в масках отобрали у водителя более миллиона рублей

Потерпевший заявил, что в сумке находилось 1,24 миллиона рублей.
Обновлено в 03:06
Общество

В Москве ограничили продажу алкоголя

В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Космос

Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы

Обновлено вчера в 18:28
Транспорт

В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»

На втором, 85-километровом участке федеральной трассы "Таврида" в Крыму открылось движение.
Обновлено в 03:26
Происшествия

На Урале изъяли наркотики на 3,4 миллиарда рублей

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, всего было изъято около 85 килограммов "синтетики" на сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.
Обновлено в 03:49
Единоборства

Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232

Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

В полицию заявлений по факту произошедшего не поступало, однако правоохранители уже начали проверку после публикации видеозаписи конфликта в социальных сетях.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В аэропорту Ростова-на-Дону задержан дебошир за удар бортпроводника

Как отмечается, нарушителя доставили в в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Украина рассказала о планах по созданию новых образцов вооружения

Обновлено в 05:45
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию

Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие

Нарушений перемирия в Донбассе после полуночи не зафиксировано

Обновлено вчера в 02:50
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пол Манафорт
Американский юрист
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году. Во время избирательных кампаний кандидатов в президенты США, он был советником республиканцев Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша и Боба Доула.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное