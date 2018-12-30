с чего всё началось

Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под санкции США в декабре 2018 года, мог быть связным между руководителем предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Расследование на эту тему выпустил журнал Time.

Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа

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Политика Политика AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.