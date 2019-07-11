В Донбассе впервые при президентстве Владимира Зеленского погибла местная жительница. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, опубликовав в своем Telegram-канале видео с убитой. На кадрах на диване лежит пожилая женщина.

Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

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