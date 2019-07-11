Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при ЗеленскомLenta.ru 09:56
В Донбассе впервые при президентстве Владимира Зеленского погибла местная жительница. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, опубликовав в своем Telegram-канале видео с убитой. На кадрах на диване лежит пожилая женщина.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:17, Вашингтон
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Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли
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Уникальные фосфатные минералы обнаружены в крымской пещере "Таврида", найденной в прошлом году при строительстве автотрассы, сообщил председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
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Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
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Молодая актриса Сторм Рейд («Излом времени») получила роль в «Отряде смоубийц» Джеймса Ганна. Она сыграет дочь персонажа Идриса Эльбы.
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Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
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В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
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Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
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Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
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Авто
Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT
Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
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Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Финансы
Официальный курс доллара снизился на 80 копеек, евро — на 56
Курс доллара понизился на 80,44 копейки, составив 62,9944 рубля (63,7988 рубля на 11 июля).
Обновлено в 06:11
Общество
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Политика
Рада одобрила принудительную химическую кастрацию педофилов
Верховная рада в четверг одобрила законопроект, который предусматривает введение на Украине принудительной химической кастрации педофилов и создание открытого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 09:01
Политика
Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»
Обновлено в 09:24
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Обновлено в 08:08
Наука
Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди
Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.
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Футбол
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«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Обновлено в 08:12
Общество
Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали с детьми на турнире по поло
Кейт Миддлтон взяла на мероприятие пятилетнего принца Джорджа и годовалого Луи, а Меган Маркл появилась с маленьким Арчи, которому на днях исполнилось только два месяца.
Обновлено вчера в 14:51
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Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
Телеведущая и певица Ольга Бузова травмировала ногу на съемках шоу «Форт Боярд». Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Один из ключевых менеджеров покидает АСВ
Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост с 22 июля, сообщило АСВ.
Обновлено вчера в 14:14