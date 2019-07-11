Политика
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при ЗеленскомРИА Новости 08:56
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
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Российский журналист показал Зеленскому фото убитой из-за него жительницы Донбасса
Московский Комсомолец11:10
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Общество
В крымской пещере «Таврида» обнаружили уникальные минералы
Уникальные фосфатные минералы обнаружены в крымской пещере "Таврида", найденной в прошлом году при строительстве автотрассы, сообщил председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено в 13:04
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Политика
Климкин отреагировал на отказ Рады его уволить строчкой из песни
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку строчкой из песни группы Eagles Hotel California.
Обновлено в 11:16
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:57
Политика
Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма Стоуна
"За любые попытки прошлые (телемост) и будущие - демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, - будет ответственность", — сказал Луценко.
Обновлено в 12:45
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России 52 автомобиля
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован
"В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери
Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Волгограде нашли мертвой судью
Обновлено в 10:52
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Польша не выдаст Швеции россиянина Лисова, вернувшего своих детей
Окружной суд Варшавы принял решение не выдавать шведским властям россиянина Дениса Лисова, который вывез из этой страны троих своих детей.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии
На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Шишкиным
В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей
В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
Обновлено в 11:17
Политика
Телемост между Россией и Украиной пройдет по Skype
Телеканал "Россия 1" проведет "неополитический" телемост "Надо поговорить" между Россией и Украиной по Skype.
Обновлено в 11:55
Политика
Туск прокомментировал распад СССР
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал распад СССР, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое появление с сыном на публике
Как пишет The Sun, супруга принца Гарри нарушила еще одну негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
КСИР отрицает попытки задержать британский танкер в Персидском заливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергают данные о том, что катера пытались задержать британский танкер в Персидском заливе.
Обновлено в 02:34
Финансы
Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов
Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Игры
Интерактивный хоррор Man of Medan можно пройти впятером
Создатели Until Dawn из английской студии Supermassive объявили, что их дебютную игру из хоррор-антологии The Dark Pictures — Man of Medan — можно проходить вместе с друзьями.
Обновлено в 10:45