Происшествия

Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в СолсбериBFM.ru 09:15

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
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Как отмечается
, следователи, расследующие отравление в Солсбери, «подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского».
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