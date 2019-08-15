с чего всё началось

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.

Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери

Происшествия Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.

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Происшествия Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек Напомним, самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя 15 минут после взлета.

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Политика Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.

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Происшествия Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.

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Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Происшествия В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Армия и оружие В Польше заявили о полной поддержке плана США по «устрашению России» Польша полностью поддерживает план США "по устрашению России" и приветствует возможную переброску части американских войск с территории Германии.

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Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Энергетика В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газа Сенатор Сергей Цеков прокомментировал намерение Польши повысить стоимость транзита российского газа.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.