Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенниковLenta.ru 03:03
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора «О противодействии кредитному мошенничеству».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Здоровье
Быкова ввели в искусственную кому
Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Здоровье
Определена норма чашек эспрессо в сутки
Медики рекомендуют пить не более четырех чашек эспрессо в сутки. Дневная норма кофеина — не более 300 миллиграммов.
Обновлено в 07:26
Политика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
Обновлено в 08:39
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика
Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году
Первый российский экспедиционный корабль будет перепроектирован и построен в 2024 году, заявил журналистам в среду президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:34
Политика
Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
В рамкам международного автосалоне состоялась премьера кроссовера Toyota Highlander.
Обновлено в 09:21
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатов
Обновлено в 02:51
Политика
В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц Украины
Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
Обновлено в 05:19
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Футбол
Восьмилетний болельщик: «Дорогой Лео Месси, подари мне футболку, пока ты не вернулся в космос»
Во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (3:0) на трибунах появился плакат с просьбой к нападающему каталонской команды Лионелю Месси.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Умер историк и диссидент Валентин Мороз
Украинский историк и диссидент Валентин Мороз скончался во Львове в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:45
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Футбол
Мертезакер назвал финалистов Лиги чемпионов
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Барселона».
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Валерия: «Иногда плачу в три ручья»
Обновлено в 08:30
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Хоккей
Кучеров прокомментировал поражение «Тампы» в серии плей-офф НХЛ
Российский нападающий американского хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о причинах поражения от «Коламбус Блю Джекетс» в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 09:17
Политика
Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
Общество
Беглов вручил льготникам в Колпино ключи от новых квартир
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил льготникам в Колпино ключи от квартир в новом доме на на улице Красных Партизан.
Обновлено в 08:31
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено в 08:03
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко сам зарабатывает на няню
Яна Рудковская в ответ на нападки Алены Водонаевой рассказала, что ее 6-летний сын Саша сам зарабатывает на няню.
Обновлено в 02:24
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33