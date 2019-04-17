Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенниковLenta.ru 03:03
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора «О противодействии кредитному мошенничеству».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:14, Ашберн
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Политика
Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019
Военный транспортный самолет Ил-112В, впервые взлетевший 30 марта 2019 года, покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 05:37
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Наука
Определен признак преждевременной смерти у мужчин
Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 01:32
Экономика
Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей
В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Общество
Денис Паслер шокирован длительностью ремонта в орском Дворце пионеров
Врио губернатора был шокирован тем, что ремонт идёт так долго и потребовал у руководства назвать чёткие сроки окончания работ.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Кино
Вышел новый трейлер «Мстителей: Финал»
Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.
Обновлено в 06:11
Авто
Представлен обновленный «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLC 63
В феврале 2018 года компания Mercedes представила обновлённый кроссовер GLC.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье
В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма
Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Экономика
Восстановление цен на сталь поддержит результаты ММК во 2 квартале
MMK вчера представила операционные результаты за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 06:30
Общество
ФБК заявил о возможных махинациях экс-мэра Хабаровска с недвижимостью
Хабаровской отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального 17 апреля опубликовало масштабное расследование, касающееся бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.
Обновлено в 04:19
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан
В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полиция задержала «Халка», сокрушившего дверь в петербургском метро
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который 9 апреля разбил стекло в вагоне поезда метро на станции «Парк Победы».
Обновлено в 03:47
Политика
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
Главное для ОПК - поддержание обороноспособности на уровне, при котором не должно возникнуть и мысли вести диалог с РФ при помощи силы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:46
Культура
Умер писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено вчера в 10:18
Футбол
Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражению
Пока Пеллегрини превосходит Гвардьолу Первый успех "Тоттенхэма" важен с психологической точки зрения, ведь лондонцы до этого проиграли "горожанам" три раза подряд.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16