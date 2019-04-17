Экономика

Найден способ защитить россиян от телефонных мошенниковLenta.ru 03:03

Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора «О противодействии кредитному мошенничеству».
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ЦБ защитит россиян от телефонных мошенников

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Центробанк встал на тропу войны с банковскими мошенниками и готовит «белый» список номеров кредитных организаций

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Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников

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