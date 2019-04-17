Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенниковLenta.ru 03:03
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора «О противодействии кредитному мошенничеству».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Политика
Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Футбол
Восьмилетний болельщик: «Дорогой Лео Месси, подари мне футболку, пока ты не вернулся в космос»
Во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (3:0) на трибунах появился плакат с просьбой к нападающему каталонской команды Лионелю Месси.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»
В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Стрела башенного крана упала на трансформаторную подстанцию в Казани
В результате падения повреждено здание трансформаторной подстанции и рядом припаркованный автомобиль "Волга", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:36
Политика
В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц Украины
Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
Обновлено в 05:19
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено вчера в 04:28
Общество
Инсайдер объяснил высокие доходы несовершеннолетнего сына мэра Серова
Инсайдер разъяснил РИА ФАН, каким образом сын мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова заработал за прошлый год более 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Хоккей
Малкин поедет на чемпионат мира
Обновлено в 08:23
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Политика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Политика
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Авто
Стала известна средняя цена иномарки с пробегом в России
За авто с пробегом, носящие логотипы премиум-брендов Mercedes-Benz, BMW или Lexus, придется отдать от 2,1 до 2,7 млн рублей.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Челябинске из-за коммунальной аварии получили ожоги пять человек
В Челябинске организована проверка инцидента при плановых испытаниях тепломагистрали на северо-западе, где из-за разлива горячей воды пять прохожих получили ожоги ног.
Обновлено в 03:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России
«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика
Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам
Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Политика
Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit
Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Политика
Найден способ спасти мир от ядерного апокалипсиса
Женщины, занятые в ядерной сфере, могут предотвратить возможный апокалипсис.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации
Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Авто
Новый Porsche 911 стал спидстером
Компания Porsche представила спорткар 911 нового поколения в кузове спидстер.
Обновлено в 05:04
Экономика
«Роснефть» выплатит дивиденды за 2018 год на сумму 274,6 млрд рублей
«Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2018 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 рублей 33 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли», — сообщила «Роснефть».
Обновлено вчера в 10:47
Технологии
Впервые новости на телеканале «Россия 24» прочитал андроид
За 18 месяцев, в течение которых разрабатывали Алекса, видели его только несколько сотрудников Promobot, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители
Заседание суда по разводу футболиста Андрея Аршавина с Алисой Казьминой началось со слез.
Обновлено в 04:48
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16