Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенниковLenta.ru 03:03
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора «О противодействии кредитному мошенничеству».
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Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва
Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
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Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
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Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
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В кадре привязанный медведь прогуливается, а затем лезет на дерево.
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На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
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Футбол
Вратарь «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистское приветствие
Футбольная ассоциация Англии не станет наказывать голкипера «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси за нацистское приветствие.
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Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
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Обновлено в 00:00
Общество
Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными
Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.
Обновлено в 05:23
Общество
В России запретили рекламу новых наркотиков
Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.
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Китай открыл симулятор Марса для подростков
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Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
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«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
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Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
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Обновлено в 02:17
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
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Авто
Geely представила в Шанхае новый модельный ряд
В рамках открывшего сегодня свои двери автосалона в Шанхае китайская марка представила концепт футуристического седана, получившего название Preface.
Обновлено вчера в 13:44
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Трагикомедия с ценой газа на Украине: «Нафтогаз» не подчинится Кабмину
В конце марта президент Порошенко заявил, что сложившаяся в настоящее время ситуация с ценой на природный газ на европейском рынке позволяет властям Украины воздержаться от повышения стоимости на этот вид энергоносителя для населения, запланированного на 1 мая 2019 года по договоренностям с МВФ.
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Алексей Рогозин официально покинул «Ильюшин»
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Технологии
Видео дня: вереница роботов Boston Dynamics SpotMini тянет грузовик
В новом видео показано, что упряжка из десяти SpotMini способна сдвинуть с места и затем тянуть за собой грузовик.
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