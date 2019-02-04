Происшествия
Найден самолет, на котором летел футболист СалаКоммерсантъ вчера в 17:32
Пропавший в январе самолет, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, найден поисковым судном на дне пролива Ла-Манш. Как сообщает телеканал Sky News, об этом проинформировали семью футболиста.
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с чего всё началось
Мирнс рассказал британскому телеканалу SkyNews, что об обнаружении сообщили семьям футболиста и пилота самолета: «Это лучшее, что мы могли бы сделать для их семей».Новая газета00:52
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