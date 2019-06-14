Нашелся пропавший кот Бари АлибасоваРИА Новости 12:10

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что нашелся пропавший кот продюсера по кличке Чуча. Напомним, скандинавский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции три дня назад. Нашли питомца в центре школы кунг-фу в Столовом переулке.

с чего всё началось

Кота Бари Алибасова Чучу нашли в центре кунг-фу в Москве, рассказал РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин. С Горжанкиным связался мужчина, нашедший питомца.

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