Вскоре следственный эксперимент завершился, и оцепление было снято. Напомним, Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.

с чего всё началось

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы. Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела.

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