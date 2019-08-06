Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила КругаLenta.ru вчера в 16:22

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы. Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела.
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с чего всё началось

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

Вскоре следственный эксперимент завершился, и оцепление было снято. Напомним, Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.
Tverigrad.ruвчера в 11:51

Подробнее о событии

В Твери в доме Михаила Круга проходил следственный эксперимент

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РЕН ТВвчера в 16:19

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РБКвчера в 13:52

Подозреваемого в убийстве Круга привезли в Тверь

АиФ Тверьвчера в 12:58

Сестра Михаила Круга рассказала, что в доме певца провели следственный эксперимент

ТАССвчера в 15:51

В Твери провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве Михаила Круга

Афанасий-бизнесвчера в 12:07

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

Tverigrad.ruвчера в 11:51
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