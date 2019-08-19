Происшествия

Найден мертвым заслуженный артист России Михаил РомановВести.Ru 09:17

В Санкт-Петербурге найден мертвым заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал". Тело 68-летнего Михаила Романова под окнами квартиры обнаружила его жена.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова найден мертвым

Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.
Пятый канал05:53

Подробнее о событии

«Совершенно не ожидала» —супруга трубача Романова о смерти своего мужа

Пятый канал13:56

Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома

КП - Санкт-Петербург10:41

Петербургская филармония подтвердила смерть заслуженного артиста РФ Михаила Романова

ТАСС07:06

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

РИА Новости07:30

Петербургская филармония поможет похоронить заслуженного артиста России Михаила Романова

78.ru07:35

Филармония Петербурга поможет похоронить заслуженного артиста Росиии

РЕН ТВ07:28

Смерть Михаила Романова – большая потеря для искусства

Петербургский дневник10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено в 15:16
Единоборства

Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром

Обновлено в 08:11
Теннис

Блинкова обыграла Вандевей на турнире в Нью-Йорке

В следующем круге Блинкова сыграет либо с немкой Лаурой Зигемунд, либо с румынкой Михаэлой Бузернеску.
Обновлено в 16:12
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Политика

Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях

Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Политика

Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 17:19
Происшествия

«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри

Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Общество

В Каталонии обнаружили новый вид грибов

Обновлено в 10:59
Происшествия

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 02:53
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Происшествия

Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Кино

Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мэн»

Обновлено в 06:08
Происшествия

Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Футбол

Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»

Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой

Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол

«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА

Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие

Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»

Обновлено в 17:06
Происшествия

В Барселоне ограбили посла Афганистана

В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

США провели испытания крылатой ракеты

Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Гаджеты

Supreme выпустит кнопочный телефон-кирпич с 3G

Ранее бренд сотрудничал с компанией Морніем — вместе они выпустили серию пауэрбэнков Supreme.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»

Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Политика

Twitter запретит рекламу государственных СМИ

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Технологии

Google выяснил, что россияне чаще всего покупают через Интернет

Специалисты компаний Google, Ipsos и Kantar TNS провели исследование, в рамках которого выяснили, что чаще всего российские покупатели приобретают в Интернете.
Обновлено в 17:50
Главное