Происшествия

В Дагестане найден мёртвым советник премьер-министра
REGNUM
04:54

Советник председателя правительства Дагестана Артёма Здунова Андрей Афонин найден мёртвым в гостиничном номере, в котором он проживал. Тело было найдено сегодня утром, пишет 21 декабря «АиФ-Дагестан». Причина смерти пока неизвестна.
REGNUM04:54

Подробнее о событии

Советник дагестанского премьера найден мертвым

Lenta.ru07:19

Найден мертвым советник Председателя Правительства Дагестана

Дагестанская правда06:27

Следователи допрашивают персонал гостиницы, в которой нашли Андрея Афонина

АиФ Дагестан05:17

Найден мертвым советник премьера Дагестана

РИА Дербент04:22

Советника дагестанского премьера нашли мёртвым в гостиничном номере в Махачкале

Говорит Москва06:09

Скончался советник председателя правительства Дагестана Андрей Афонин

Молодежь Дагестана05:38

Советник Артёма Здунова найден мертвым в гостиничном номере

Черновик04:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Происшествия

Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам

Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
Обновлено в 06:15
Происшествия

Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении

Перенесшего трепанацию черепа жителя Челябинска после операции перевели в медико-санитарную часть в городе Усть-Катаве, где оставили лежать на разорванном матрасе на полу в окружении мусора.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Москве госпитализировали фигурантку дела «Нового величия»

Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова, обвиняемая в участии в экстремистской организации и находящаяся под домашним арестом, была госпитализирована, сообщил РИА Новости её адвокат Николай Фомин.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Звезду «Уральских пельменей» ограбили в центре Москвы

Обновлено в 06:44
Происшествия

Пономарев вышел на свободу после административного ареста

В пятницу после административного ареста вышел на свободу правозащитник Лев Пономарев, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки

22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Аэропорт Гатвик возобновил работу

Обновлено в 01:42
Происшествия

Уильяму Браудеру предъявили обвинение

Основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру заочно предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:06
Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

«Ангарский маньяк» обжаловал приговор

Экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков, которого 10 декабря суд приговорил к второму пожизненному заключению за убийства, обжаловал приговор.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Пассажиры избили полицейского в московском метро

Четверо пассажиров избили полицейского на станции метро «Таганская».
Обновлено в 04:29
Происшествия

Кондуктор угрожала выкинуть слепого пассажира и его собаку на Урале

В Екатеринбурге кондуктор автобуса № 27 грозила выкинуть из салона «как мусор» незрячего пассажира, который отказался оплатить проезд своей собаки-поводыря.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Бурятии пожилая женщина насмерть замерзла у социального центра

Обновлено в 00:29
Происшествия

Поезд частично сошел с рельсов в метро Марселя

Обновлено в 05:50
Происшествия

В Польше объявили траур после гибели 11 польских шахтёров в Чехии

Обновлено в 05:48
Главное