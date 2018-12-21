Происшествия
В Дагестане найден мёртвым советник премьер-министра
В Дагестане найден мёртвым советник премьер-министраREGNUM04:54
Советник председателя правительства Дагестана Артёма Здунова Андрей Афонин найден мёртвым в гостиничном номере, в котором он проживал. Тело было найдено сегодня утром, пишет 21 декабря «АиФ-Дагестан». Причина смерти пока неизвестна.
REGNUM04:54
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Происшествия
Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам
Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
Обновлено в 06:15
Происшествия
Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении
Перенесшего трепанацию черепа жителя Челябинска после операции перевели в медико-санитарную часть в городе Усть-Катаве, где оставили лежать на разорванном матрасе на полу в окружении мусора.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Москве госпитализировали фигурантку дела «Нового величия»
Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова, обвиняемая в участии в экстремистской организации и находящаяся под домашним арестом, была госпитализирована, сообщил РИА Новости её адвокат Николай Фомин.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Звезду «Уральских пельменей» ограбили в центре Москвы
Обновлено в 06:44
Происшествия
Пономарев вышел на свободу после административного ареста
В пятницу после административного ареста вышел на свободу правозащитник Лев Пономарев, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки
22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Аэропорт Гатвик возобновил работу
Обновлено в 01:42
Происшествия
Уильяму Браудеру предъявили обвинение
Основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру заочно предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:06
Происшествия
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили
В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
«Ангарский маньяк» обжаловал приговор
Экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков, которого 10 декабря суд приговорил к второму пожизненному заключению за убийства, обжаловал приговор.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Пассажиры избили полицейского в московском метро
Четверо пассажиров избили полицейского на станции метро «Таганская».
Обновлено в 04:29
Происшествия
Кондуктор угрожала выкинуть слепого пассажира и его собаку на Урале
В Екатеринбурге кондуктор автобуса № 27 грозила выкинуть из салона «как мусор» незрячего пассажира, который отказался оплатить проезд своей собаки-поводыря.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Бурятии пожилая женщина насмерть замерзла у социального центра
Обновлено в 00:29
Происшествия
Поезд частично сошел с рельсов в метро Марселя
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Польше объявили траур после гибели 11 польских шахтёров в Чехии
Обновлено в 05:48