Найден крупнейший за 30 лет изумруд в РоссииГазета.Ru 05:49

В Свердловской области нашли крупнейший за последние 30 лет изумруд. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информполитики губернатора региона. Как отмечается, изумруд был обнаружен на Мариинском прииске на глубине 260 метров, его вес - 1,6 килограмма.

Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России

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