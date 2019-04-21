Энергетика

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефтиРИА Новости 12:05

На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
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Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

РИА Новости12:05

Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара-Унеча

Коммерсантъ12:12

Белоруссия попросила «Транснефть» увеличить поставки нефти

Известия09:19

Белоруссия попросила «Транснефть» увеличить поставки нефти

Газета.Ru09:55

Минск обратился к Москве с новой просьбой из-за низкого качества нефти

РБК09:48

Источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара - Унеча

ТАСС11:22

Минск просит «Транснефть» поставлять больше нефти по «Дружбе»

RT на русском10:04
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Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Теннис

Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»

Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Происшествия

Полицейские арестовали вагончик экоактивистов на станции Шиес

Сотрудники МВД по Ленскому району сегодня вечером прибыли на станцию Шиес и совместно с сотрудниками частного охранного предприятия опечатали вагончик экоактивистов, который был установлен ещё в декабре.
Обновлено 19 апреля в 16:40
Космос

Самый дальний объект Солнечной системы

Farout значительно меньше Плутона: его диаметр составляет примерно 500 км против 2377 км у Плутона.
Обновлено в 11:06
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»

Обновлено в 11:37
Политика

Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского

Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Политика

На Украине полицейские получили 100 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 05:00
Политика

Зеленский и Порошенко проголосовали на выборах президента Украины

Обновлено в 05:58
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек

Обновлено в 09:33
Политика

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку

В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Футбол

Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Матч закончился победой «Камаза» со счетом 2:0. В регулярном чемпионате КХЛ Лукоянов набрал 24 очка, забросив 13 шайб и отдав 11 результативных передач.
Обновлено в 10:11
Политика

Японские СМИ рассказали о хитрости Токио в вопросе возвращения Курил

Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Караганде в воскресенье.
Обновлено в 08:43
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

Петербургские инженеры придумали ракету для борьбы с беспилотниками

В Петербурге разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Обновлено в 11:13
Политика

С сухим счетом: Зеленский разгромил Порошенко на дебатах

Если действующий президент Петр Порошенко не пойдет завтра на массовые подлоги, то к вечеру новым главой государства с разгромным счетом станет Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Эсминец США Ross прибыл в порт Батуми

Обновлено в 11:03
Политика

Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола

Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
Обновлено в 10:26
Политика

Адвокат Трампа сообщил о связях Клинтон с Украиной

О связях сотрудников предвыборного штата экс-госсекретаря и несостоявшегося президента США Хиллари Клинтон с представителями Украины стало известно от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Обновлено в 11:54
Здоровье

6 простых правил, помогающих защититься от рака

По данным ученых, следование простым правилам помогает усилить защищенность организма от развития рака.
Обновлено в 09:54
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