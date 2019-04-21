Энергетика

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефтиРИА Новости 12:05

На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
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Обнаружен источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Газета.Ru12:43

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

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