Энергетика
Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефтиРИА Новости 12:05
На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
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