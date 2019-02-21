Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войныРоссийская газета 15:49

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
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Найден дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ

Дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского с анализом причин поражений в начале Великой Отечественной войны обнаружили в Центральном архиве Минобороны. О содержании записей маршала рассказал исследовавший их кандидат исторических наук Александр Ясаков.
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