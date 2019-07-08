Футбол
Наингголан отклонил предложения из Китая и ТурцииSoccer.ru вчера в 16:04
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан отклонил выгодные предложения от клубов из Китая и Турции, сообщает FCInterNews. Футболист не намерен покидать «Интер», несмотря на то, что он не входит в планы нового главного тренера команды Антонио Конте.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:54, Вашингтон
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Иван Краско хотел уйти в монастырь
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Психолог: россиянки используют свою внешность для достижения целей
Семейным фактором является то, когда ребенок видит, что родители озабочены внешностью.
Обновлено в 01:07
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны России
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны в звании генерал-лейтенант, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Гаджеты
Huami готовит умные часы Amazfit GTR с автономностью 24 дня
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась в наличии секретного аккаунта в Instagram
Отечественная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что имеет секретный аккаунт в Instagram, о котором не знают ее поклонники.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек
В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры OnePlus 7 Pro
В числе прочего была улучшена и работу камеры: увеличено качество 48-Мп фотографий, снятых в режиме Pro, улучшена производительность приложения камеры при переключении с тыльной камеры на фронтальную и увеличена скорость работы автофокуса.
Обновлено вчера в 23:36
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Интервью Путина вошло в фильм Стоуна об Украине
Президент России Владимир Путин дал американскому режиссёру Оливеру Стоуну интервью, в котором рассказал об отношении к политике украинских властей.
Обновлено в 00:41
Культура
В Сети появилась заставка «Симпсонов» в России
В YouTube на канале Lazy Square опубликована адаптированная к российской реальности заставка мультсериала «Симпсоны».
Обновлено вчера в 08:01
Экономика
Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников
К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".
Обновлено 07 июля в 23:39