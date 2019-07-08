Футбол

Наингголан отклонил предложения из Китая и ТурцииSoccer.ru вчера в 16:04

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан отклонил выгодные предложения от клубов из Китая и Турции, сообщает FCInterNews. Футболист не намерен покидать «Интер», несмотря на то, что он не входит в планы нового главного тренера команды Антонио Конте.
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Наингголан отказался от перехода в «Галатарасай» и «Цзянсу Сунин»

Sport24.ruвчера в 15:49

Наингголан отклонил предложения из Китая и Турции

Soccer.ruвчера в 16:04
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:54, Вашингтон
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Политика

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Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны в звании генерал-лейтенант, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
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Экономика

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино

Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
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В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске

Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
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В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Обновление улучшило работу камеры OnePlus 7 Pro

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Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
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Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников

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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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