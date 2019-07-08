Футбол
Наингголан отказался уезжать в КитайЕвро-футбол.ру 17:14
Полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан отказался переходить в один из китайских клубов, сообщает FcInterNews. Руководство "нерадзурри" сообщили бельгийцу, что тот не будет выступать за команду в новом сезоне, но 31-летний футболист всё равно отказывается переезжать в Китай.
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