Футбол
Наингголан может стать игроком «Зенита»Матч ТВ вчера в 16:34
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России. По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит». Сообщается, что клубы уже контактировали по вопросу возможного трансфера, а Наингголана привлекает вариант с «Зенитом» с экономической точки зрения.
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«Зенит» интересуется Найнгголаном, клуб готов платить бельгийцу € 4,5 млн в год
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