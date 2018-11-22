Сборная Бельгии по футболу

Национальная команда, которая представляет Бельгию на всех международных матчах и турнирах по футболу с 1904 года. Известна под прозвищем «Красные дьяволы» с 1906 года, фан-клуб сборной носит название «1895». Управляющая организация - Королевская бельгийская футбольная ассоциация. Одна из старейших сборных Европы по футболу, которая принимала участие во всех малых и крупных турнирах начала XX века. В истории бельгийской сборной выделяются три периода наиболее успешных выступлений: 1920-1938, 1982-2002 и с 2014 по настоящее время. Домашний стадион для проведения игр - Стадион короля Бодуэна в Брюсселе. Член Лиги А Лиги наций УЕФА 2018/2019.