Футбол

Наингголан — о тренере сборной Бельгии: «Он жалок»
Sport24.ru
10:52

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан считает жалким тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, который сперва не включил Наингголана в заявку национальной команды на ЧМ-2018, а потом приносил свои извинения.
Sport24.ru10:52

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Найнгголан: не вернусь в сборную Бельгии, даже если у неё сменится тренер

Чемпионат11:33

Раджа Наингголан: «Не вернусь в сборную Бельгии, Роберто Мартинес – жалкий человек»

Спорт-Экспресс11:28

Наингголан — о тренере сборной Бельгии: «Он жалок»

Sport24.ru10:52

Раджа Наингголан: «Что бы ни случилось, не вернусь в сборную Бельгии»

Матч ТВ10:14

Раджа Наингголан: «Что бы ни случилось, не вернусь в сборную Бельгии»

Sportbox.RU10:14

Наингголан не собирается играть в составе сборной Бельгии

Евро-футбол.ру10:03

Раджа Наингголан: «Я не вернусь в сборную Бельгии. Их оправдания были жалкими»

Sports.ru09:21
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
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Сборная Бельгии по футболу
Национальная команда, которая представляет Бельгию на всех международных матчах и турнирах по футболу с 1904 года. Известна под прозвищем «Красные дьяволы» с 1906 года, фан-клуб сборной носит название «1895». Управляющая организация - Королевская бельгийская футбольная ассоциация. Одна из старейших сборных Европы по футболу, которая принимала участие во всех малых и крупных турнирах начала XX века. В истории бельгийской сборной выделяются три периода наиболее успешных выступлений: 1920-1938, 1982-2002 и с 2014 по настоящее время. Домашний стадион для проведения игр - Стадион короля Бодуэна в Брюсселе. Член Лиги А Лиги наций УЕФА 2018/2019.
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