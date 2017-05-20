Футбол

Наингголан: «Надавлю на Тотти, чтобы вернуться в „Рому“»
Sport24.ru
02:55

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан хочет вернуться в «Рому», которую покинул прошедшим летом. Об этом бельгиец сказал в подслушанном телефонном разговоре.
Sport24.ru02:55

Подробнее о событии

В сети появилась аудиозапись, на которой Наингголан рассказывает о желании вернуться в «Рому»

Sports.ru05:38

Найнгголан — другу: хочу уйти в «Рому», может, Тотти поможет мне вернуться?

Чемпионат04:37

Наингголан хочет вернуться в «Рому»?

Спорт-Экспресс03:53

Наингголан: «Возможно, Тотти попробует вернуть меня в «Рому». Или я должен устроить скандал?»

Бомбардир.ру06:49

Раджа Наингголан: Хочу вернуться в «Рому». Может, Тотти сумеет помочь?

Советский спорт05:47

«Может, Тотти замолвит за меня словечко». Наингголан хочет обратно в «Рому»

Eurosport.ru00:54

Наингголан: «Надавлю на Тотти, чтобы вернуться в „Рому“»

Sport24.ru02:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

Обновлено в 09:14
Политика

Порошенко отменил военное положение на Украине

Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.
Обновлено в 07:30
Политика

Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку

Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

МИД России назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии

Обновлено в 08:26
Энергетика

«Роснефть» на 2019 год закладывает цену на нефть в $50-53 за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что компания на 2019 год закладывает в консервативном сценарии цену на нефть в диапазоне $50-53 за баррель.
Обновлено в 08:19
Общество

«Яндекс» опубликовал подборку нелепых запросов пользователей

Обновлено в 07:22
Происшествия

На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал

На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал горной породы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.
Обновлено в 08:54
Здоровье

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Украина даже со скидкой не смогла продать судно «Норд»

Повторный аукцион был проведен со скидкой 10% (1,47 млн гривен или около 52,5 тыс. долларов).
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску

По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Россия не собирается впадать в изоляционизм, заявил Путин

Россия не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для международного экономического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:26
Политика

Вексельберг и Костин сообщили о намерении поехать на Давосский форум

В ноябре газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме из-за давления со стороны Вашингтона.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков

На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку

Обновлено в 07:13
Политика

Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным

В прошлом году встреча Путина с крупнейшими предпринимателями прошла в Кремле 21 декабря.
Обновлено в 08:15
Общество

Половина россиян ожидает позитивных перемен в наступающем году

Лично для себя и своей семьи 2018 год хорошим назвали 57% респондентов, а 40% заявили, что текущий год стал для них трудным или «очень тяжелым».
Обновлено в 07:02
Спорт

Медведева рассказала, что подставляла коллег

Медведева рассказала, что рассчитывает в этом сезоне появиться на нескольких стартах.
Обновлено в 06:36
Гаджеты

Смартфон Honor V20 представлен официально

Обновлено в 09:08
Политика

Вице-губернатор Петербурга Албин ушел в отставку

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина, сообщается на сайте администрации.
Обновлено в 04:02
Политика

Порошенко анонсировал санкции против депутатов «Единой России» и ЛДПР

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение новых санкций против депутатов «Единой России» и ЛДПР в связи с инцидентом в Керченском проливе и выборами в Донбассе.
Обновлено в 07:50
Спорт

Слепов стал победителем в спринте на «Ижевской винтовке»

Первый день ежегодных всероссийских соревнований по биатлону "Ижевская винтовка" завершился мужским спринтом на 10 км. Его победителем стал Алексей Слепов.
Обновлено в 07:49
Политика

Порошенко объяснил причины отмены военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему не стал продлевать военное положение в стране.
Обновлено в 09:50
Авто

Mitsubishi повысит цены на автомобили в России

Обновлено в 05:26
Авто

УАЗ продлил производство «Буханки» до 2021 года

Обновлено в 09:56
Политика

Патрушев предупредил об угрозе появления неонацистского союза в Европе

«Многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920–1930 годы потенциальных союзников, которых можно будет легко отправить в «крестовый поход» против Советского Союза», — напомнил государственный деятель.
Обновлено в 08:14
Политика

Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств

Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово

В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов.
Обновлено в 02:13
Футбол

Массимо Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»

Обновлено в 07:06
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины

Самыми сладкими были признаны мандарины сорта "муркотт". Однако отмечается, что они наименее сочные.
Обновлено в 01:39
ещё по теме
Раджа Наингголан
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный полузащитник клуба «Интернационале».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А, занимая среди действующих футболистов первое место во время своей карьеры. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное