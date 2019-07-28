Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужемРИА Новости 08:27
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала порталу "ЕТВ" о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги и стал одним из главных в ее жизни.
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с чего всё началось
Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра).Екатеринбург-ТВ04:20
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Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Футбол
Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум
Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову.
Обновлено в 04:10
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Москве вновь задержан политик Дмитрий Гудков
Обновлено в 08:30
Космос
Time (США): борьба сверхдержав, соперничество миллиардеров — новая лунная гонка (Time)
Сегодня компания «Спейс икс» является одним из немногих влиятельных игроков (миллиардеров-мечтателей и двух богатейших стран мира), конкурирующих в гонке за то, чтобы обосноваться на Луне.
Обновлено в 05:45
Религия
В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
Обновлено в 05:45
Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Спорт
Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 м брассом на ЧМ
Российская пловчиха Юлия Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.
Обновлено в 08:28
Политика
Великобритания готовится к выходу из ЕС без соглашения
Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил, что королевство готовится к выходу из Европейского союза без сделки.
Обновлено в 08:22
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад на реке Нева
Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 июля в День военно-морского флота обойдет на катере парадный строй кораблей на Кронштадском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 08:57
Авто
Lamborghini может представить 1000-сильный гибрид во Франкфурте
По версии зарубежных СМИ, итальянцы могут использовать шоу, чтобы представить лимитированный серийный гиперкар.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Отец забыл годовалых близнецов в машине на жаре и нашел их мертвыми
В Бронксе (Нью-Йорк) 39-летний Хуан Родригес забыл в машине двоих годовалых детей на заднем сидении машины и ушел на работу.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске
Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Арсенал» — «Ростов». Команды огласили стартовые составы
28 июля в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 3-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом».
Обновлено в 08:34
Общество
В Байкальске из-за паводка обрушился мост
Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
Обновлено в 09:26
Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле
Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье
От употребления алкоголя следует отказаться при приеме лекарств
Смесь лекарств от давления и алкоголя может вызвать у пациента остановку сердца или снизить давление до критического уровня.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья продукты
Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.
Обновлено вчера в 15:46