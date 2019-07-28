Общество

Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужемРИА Новости 08:27

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала порталу "ЕТВ" о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги и стал одним из главных в ее жизни.
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с чего всё началось

Наина Ельцина установила на берегу Исети лавочку проверки чувств

Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра).
Екатеринбург-ТВ04:20

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Наина Ельцина рассказала, как впервые призналась в любви будущему мужу

КП - Екатеринбург09:30

В Екатеринбурге представят «ельцинскую» скамейку про любовь

REGNUM26 июля в 08:00

Наина Ельцина выступила против застройки набережной в Екатеринбурге

Екатеринбург-ТВ05:00

В Ельцин Центре продают именные скамейки для горожан. «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом»

Моменты26 июля в 07:29

В Екатеринбурге Наина Ельцина откроет памятную скамейку

ТагилСити.ру26 июля в 10:16

На набережной Исети появится именная скамейка Наины Ельциной

It`s My City26 июля в 08:21

Наина Ельцина открыла памятную скамейку на набережной в Екатеринбурге

Znak.com09:15
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Политика

МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном

Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Футбол

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову.
Обновлено в 04:10
Энергетика

Назван решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Москве вновь задержан политик Дмитрий Гудков

Обновлено в 08:30
Космос

Time (США): борьба сверхдержав, соперничество миллиардеров — новая лунная гонка (Time)

Сегодня компания «Спейс икс» является одним из немногих влиятельных игроков (миллиардеров-мечтателей и двух богатейших стран мира), конкурирующих в гонке за то, чтобы обосноваться на Луне.
Обновлено в 05:45
Религия

В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход

Обновлено в 05:45
Футбол

Переход Бэйла в китайский клуб сорвался

Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Спорт

Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 м брассом на ЧМ

Российская пловчиха Юлия Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге

Обновлено в 09:22
Происшествия

Мама погибшей звезды «Брестской крепости» предчувствовала ее смерть

Обновлено в 08:57
Политика

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
Обновлено в 08:55
Общество

Состояние украинских электричек шокировало пользователей Сети

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.
Обновлено в 08:28
Политика

Великобритания готовится к выходу из ЕС без соглашения

Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил, что королевство готовится к выходу из Европейского союза без сделки.
Обновлено в 08:22
Космос

Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь

Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Обновлено в 07:14
Армия и оружие

В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад на реке Нева

Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 июля в День военно-морского флота обойдет на катере парадный строй кораблей на Кронштадском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 08:57
Авто

Lamborghini может представить 1000-сильный гибрид во Франкфурте

По версии зарубежных СМИ, итальянцы могут использовать шоу, чтобы представить лимитированный серийный гиперкар.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Отец забыл годовалых близнецов в машине на жаре и нашел их мертвыми

В Бронксе (Нью-Йорк) 39-летний Хуан Родригес забыл в машине двоих годовалых детей на заднем сидении машины и ушел на работу.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске

Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17
Футбол

«Арсенал» — «Ростов». Команды огласили стартовые составы

28 июля в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 3-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом».
Обновлено в 08:34
Общество

В Байкальске из-за паводка обрушился мост

Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
Обновлено в 09:26
Политика

Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле

Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Недвижимость

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье

От употребления алкоголя следует отказаться при приеме лекарств

Смесь лекарств от давления и алкоголя может вызвать у пациента остановку сердца или снизить давление до критического уровня.
Обновлено в 05:04
Здоровье

Названы самые опасные для здоровья продукты

Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.
Обновлено вчера в 15:46
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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