Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужемLenta.ru 06:34
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги. Ее слова в воскресенье, 28 июля, приводит портал «ЕТВ».
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с чего всё началось
Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра).Екатеринбург-ТВ04:20
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Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Погода может стать главной угрозой для Mercedes
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон завоевал поул-позицию на Гран При Германии, которая в сезоне стала для него четвёртой, а для команды Mercedes – восьмой.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 13:54
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Сообщения о минировании московских бизнес-центров не подтвердились
Ранее сотрудники экстренных служб в Москве приступили к проверке поступивших анонимных сообщений о минировании торгово-развлекательного центра и бизнес-центров.
Обновлено в 11:52
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Обновлено в 12:55
Общество
Росгвардия направила в Тулун дополнительную группировку сил
Обновлено в 13:49
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Наука
Российские ученые рассказали о развитии шизофрении у владельцев кошек
Как рассказали российские ученые, в последние десятилетия появились исследования, показывающие, что токсоплазмы изменяют поведение больных подопытных животных.
Обновлено в 09:03
Футбол
«ПСЖ» готов отпустить Римане
На 28-летнего уроженца Гвианы претендуют "Сошо", сообщает L'Equipe. Контракт Римане с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года.
Обновлено в 12:55
Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД
На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо».
Обновлено в 05:42
Общество
В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд
"Самая старая метеостанция Финляндии - 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории - 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске
Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 11:14
Экономика
В Сураже Брянской области построят завод за 10 млрд рублей
В Сураже Брянской области предприятие «Пролетарий» в ближайшие два года построит завод за 10 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с её двоюродным братом
Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с семьёй в латвийской Юрмале, опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Происшествия
Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле
Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Политика
Зеленского высмеяли за обращение к церкви на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей С Днем Крещения Руси и призвал представителей украинской церкви к диалогу.
Обновлено в 08:45
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
В ДНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу КПП «Марьинка»
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о непричастности к обстрелу пункта пропуска "Марьинка" у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге
Автобус наехал на пешеходов, два человека госпитализированы, — сообщили РИА Новости в городской ГИБДД.
Обновлено в 03:56
Футбол
11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказания
В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Глава днепропетровской полиции ответил Зеленскому на приказ уйти в отставку
Главе полиции Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.
Обновлено в 14:05