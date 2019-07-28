Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужемLenta.ru 06:34
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги. Ее слова в воскресенье, 28 июля, приводит портал «ЕТВ».
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с чего всё началось
Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра).Екатеринбург-ТВ04:20
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Политика
Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным
Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны.
Обновлено в 05:40
Наука
Саудовская Аравия построит тестовую трассу Hyperloop
Правительство Саудовской Аравии подписало контракт с американской компанией Virgin Hyperloop One на постройку самой длинной тестовой трассы вакуумного поезда в мире.
Обновлено в 01:52
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Политика
В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией
В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Названы знаки, которые рискуют погибнуть от несчастного случая
Какие знаки имеют риск погибнуть от несчастного случая и как этого избежать, раскрыли специалисты по звездным светилам.
Обновлено в 09:25
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку до 7,25%
Регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров Банк России по итогам заседания совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% годовых.
Обновлено 26 июля в 06:59
Политика
УПЦ МП создала комиссию по обмену пленными на Донбассе
Отмечается, что Синод Церкви принял инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными и освобождению заключенных.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Гаджеты
МТС раздаёт беспроводные наушники Honor FlyPods Lite бесплатно
Понятно, что для продвижения грядущего флагмана можно использовать различные методы, но получение бесплатных наушников, которые предлагают отличную эргономику и высокое качество звучания — заманчивое предложение.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Семак назвал матч с «Оренбургом» «нервной игрой»
Как стало известно в воскресенье, 28 июля, наставник петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак назвал матч с «Оренбургом» «нервной игрой».
Обновлено в 10:27
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Космос
Корабль «Прогресс МС-12» подготовили к вывозу на стартовый комплекс
Представители Госкомиссии признали грузовой корабль «Прогресс МС-12» готовым к вывозу и установке на стартовом комплексе космодрома.
Обновлено вчера в 00:28
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» произошёл разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
Обновлено в 09:43
Политика
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
Украинский лидер Владимир Зеленский, поздравляя верующих с Днём Крещения, упомянул несуществующее государство «Киевская Русь-Украина».
Обновлено в 08:11
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
Обновлено в 08:43
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию
Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.
Обновлено в 07:14
Кино
Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме настоящий снимок
Режиссер нового мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал о спрятанной в ленте сцены, которые была снята «по-настоящему», об этом 28 июля он сообщил на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:08
Интернет
Приложение WhatsApp появится для iPad
Официальное приложение WhatsApp появится для iPad. Об этом сообщает портал Phone Arena со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 20:39
Космос
Мы все умрем. Исчезновение Луны
Исчезновение Луны Ее гравитация вызывает приливы и отливы, а от её света по ночам зависят поведение многих животных и успех романтических прогулок.
Обновлено в 06:42