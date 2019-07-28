Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра).

с чего всё началось

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги. Ее слова в воскресенье, 28 июля, приводит портал «ЕТВ».

Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем

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