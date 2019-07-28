Общество

Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужемLenta.ru 06:34

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги. Ее слова в воскресенье, 28 июля, приводит портал «ЕТВ».
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с чего всё началось

Наина Ельцина установила на берегу Исети лавочку проверки чувств

Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра).
Екатеринбург-ТВ04:20

Подробнее о событии

Наина Ельцина рассказала, как впервые призналась в любви будущему мужу

КП - Екатеринбург09:30

Наина Ельцина открыла памятную скамейку на набережной в Екатеринбурге

Znak.com09:15

На набережной Исети появится именная скамейка Наины Ельциной

It`s My City26 июля в 08:21

В Ельцин Центре продают именные скамейки для горожан. «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом»

Моменты26 июля в 07:29

В Екатеринбурге Наина Ельцина откроет памятную скамейку

ТагилСити.ру26 июля в 10:16

Наина Ельцина выступила против застройки набережной в Екатеринбурге

Екатеринбург-ТВ05:00

В Екатеринбурге представят «ельцинскую» скамейку про любовь

REGNUM26 июля в 08:00
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика

В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым

В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции

Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
Обновлено в 10:47
Политика

На бесчинства и вакханалию провокаторов в Москве нужен жесткий правовой ответ – Ревенко

Агрессивное меньшинство пытается навязать свою волю большинству Отметим, что в Москве состоялся очередной несанкционированный митинг так называемой оппозиции, причем это событие люди, стоящие за данным мероприятием, вычурно использовали для саморекламы в западных и в российских либеральных СМИ.
Обновлено в 10:26
Автоспорт

Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Политика

Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией

Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика

Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".
Обновлено в 12:23
Политика

Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»

Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Здоровье

Названы лекарства, запрещенные к употреблению с алкоголем

Многие слышали о том, что алкоголь нежелательно употреблять с медикаментами.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек

Обновлено в 01:57
Футбол

Антон Миранчук пропустит матч ЦСКА — «Локомотив» из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не примет участия в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Более 30 человек задержаны около мэрии Москвы

Обновлено вчера в 06:16
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Культура

Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову.
Обновлено в 10:19
Политика

Медведчук предлагает Зеленскому реализовать автономию Донбасса

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского публично признать автономию Донбасса.
Обновлено в 10:05
Футбол

Федотов: «Только отличная игра вратаря и наша курьёзность не позволили сравнять счёт»

Только отличная игра вратаря и наша курьезность в завершающей фазе не позволили нам сравнять счет в первом тайме.
Обновлено в 12:30
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 09:59
Политика

Родственник Кадырова стал мэром Аргуна

Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП

Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Здоровье

В Волгоградской области на паллиативную помощь выделят свыше 100 млн

В 2019 году для развития паллиативной службы в регионе закупят свыше 400 000 единиц оборудования и расходных материалов, а также средства для ухода и лекарства.
Обновлено в 11:36
Политика

В ПАСЕ отреагировали на массовые задержания в Москве

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила обеспокоенность задержаниями участников несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:14
Наука

Открытие российских ученых признали лучшей инновацией в США

Приз престижного международного конкурса получила группа российских ученых, представляющих три исследовательских центра: Московский физико-технический институт, Объединенный институт высоких температур РАН и Высшую школу экономики.
Обновлено 25 июля в 13:10
Единоборства

Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о том, что во время его боя против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова нарушал правила ММА, применив запрещенный удар по своему сопернику.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Коми произошел разрыв трубы газопровода с последующим возгоранием

Обновлено в 09:41
Политика

Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки

Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
Обновлено в 09:26
Космос

Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Экономика

Россияне стали больше экономить из-за нехватки денег

Россияне стали больше экономить.
Обновлено в 12:05
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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