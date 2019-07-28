Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужемLenta.ru 06:34
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги. Ее слова в воскресенье, 28 июля, приводит портал «ЕТВ».
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с чего всё началось
Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра).Екатеринбург-ТВ04:20
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Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции
Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
Обновлено в 10:47
Политика
На бесчинства и вакханалию провокаторов в Москве нужен жесткий правовой ответ – Ревенко
Агрессивное меньшинство пытается навязать свою волю большинству Отметим, что в Москве состоялся очередной несанкционированный митинг так называемой оппозиции, причем это событие люди, стоящие за данным мероприятием, вычурно использовали для саморекламы в западных и в российских либеральных СМИ.
Обновлено в 10:26
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".
Обновлено в 12:23
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Здоровье
Названы лекарства, запрещенные к употреблению с алкоголем
Многие слышали о том, что алкоголь нежелательно употреблять с медикаментами.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
Обновлено в 01:57
Футбол
Антон Миранчук пропустит матч ЦСКА — «Локомотив» из-за травмы
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не примет участия в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Более 30 человек задержаны около мэрии Москвы
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Культура
Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову.
Обновлено в 10:19
Политика
Медведчук предлагает Зеленскому реализовать автономию Донбасса
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского публично признать автономию Донбасса.
Обновлено в 10:05
Футбол
Федотов: «Только отличная игра вратаря и наша курьёзность не позволили сравнять счёт»
Только отличная игра вратаря и наша курьезность в завершающей фазе не позволили нам сравнять счет в первом тайме.
Обновлено в 12:30
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 09:59
Политика
Родственник Кадырова стал мэром Аргуна
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Здоровье
В Волгоградской области на паллиативную помощь выделят свыше 100 млн
В 2019 году для развития паллиативной службы в регионе закупят свыше 400 000 единиц оборудования и расходных материалов, а также средства для ухода и лекарства.
Обновлено в 11:36
Политика
В ПАСЕ отреагировали на массовые задержания в Москве
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила обеспокоенность задержаниями участников несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:14
Наука
Открытие российских ученых признали лучшей инновацией в США
Приз престижного международного конкурса получила группа российских ученых, представляющих три исследовательских центра: Московский физико-технический институт, Объединенный институт высоких температур РАН и Высшую школу экономики.
Обновлено 25 июля в 13:10
Единоборства
Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о том, что во время его боя против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова нарушал правила ММА, применив запрещенный удар по своему сопернику.
Обновлено в 07:37
Политика
Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
Обновлено в 09:26
Космос
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Экономика
Россияне стали больше экономить из-за нехватки денег
Россияне стали больше экономить.
Обновлено в 12:05