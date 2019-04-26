Футбол

Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут «Спартак» по окончании сезонаЕженедельник Футбол вчера в 08:44

Были одобрены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых ими должностей в конце нынешнего сезона.
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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