Футбол
Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут «Спартак» по окончании сезонаЕженедельник Футбол вчера в 08:44
Были одобрены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых ими должностей в конце нынешнего сезона.
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Решение об увольнении Измайлова и Родионова из «Спартака» принималось при участии Алекперова
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