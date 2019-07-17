Финансы

Наихудший день для рубля наступит 26 июляРусская Планета вчера в 03:33

26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Согласно его прогнозу, в течение следующей недели российская валюта может укрепиться до 61,9 рублей за доллар.
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с чего всё началось

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.
Российская газета16 июля в 21:00

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Эксперт анонсировал «плохой день» для рубля

РБКвчера в 03:33

Экономист предупредил о худшем дне для рубля

URA.Ru16 июля в 23:33

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Российская газета16 июля в 21:00

Эксперт рассказал о «плохом дне» для рубля

RT на русскомвчера в 01:49

Назван худший день для рубля

News.ru16 июля в 22:48

Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля

РИА Новости16 июля в 21:47

Эксперт назвал наихудший день для рубля

Известиявчера в 02:05
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Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено вчера в 12:32
Общество

Эрмитаж призвал остерегаться поддельных сайтов музея

Государственный Эрмитаж призвал покупать билеты только на его официальном сайте www.hermitagemuseum.org.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Суд продлил арест украинских моряков

Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси

Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Авто

Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»

Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье

Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека

Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

МИД Ирана: Европа хочет сохранить СВПД, но не готова заплатить за это

Страны — участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) желают сохранить «ядерную сделку», однако не готовы платить за это, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в беседе с журналистами.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами

Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Общество

В Роскачестве рассказали, как нужно выбирать арбузы

Роскачество дало рекомендации по выбору сладкого и спелого арбуза.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка

Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Авто

В России завершились продажи седанов Nissan Almera

Российские дилеры Nissan распродали почти все седаны Nissan Almera, производство которых завершилось в Тольятти осенью прошлого года.
Обновлено вчера в 06:43
Политика

Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Энергетика

Североморская нефть берет пример с американского сланца

В условиях более низких цен на нефть и повышенной волатильности на рынке, многие компании предпочитают более мелкие и гибкие инвестиции, известные как «проекты с коротким циклом».
Обновлено в 00:41
Финансы

Решится ли Вашингтон на валютные интервенции

Вашингтон никак не определится, что делать с валютной политикой: активно проводить интервенции или не вмешиваться Американский доллар почти достиг многолетнего максимума, взвешенного по объему внешней торговли, и Дональд Трамп этим не доволен.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Между Россией и Китаем начато строительство канатной дороги

Залит первый бетон в основание станций канатной дороги между РФ и КНР.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено вчера в 03:12
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
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