Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.

с чего всё началось

26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Согласно его прогнозу, в течение следующей недели российская валюта может укрепиться до 61,9 рублей за доллар.

Наихудший день для рубля наступит 26 июля

Общество Эрмитаж призвал остерегаться поддельных сайтов музея Государственный Эрмитаж призвал покупать билеты только на его официальном сайте www.hermitagemuseum.org.

Политика Суд продлил арест украинских моряков Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.

Политика В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35 МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.

Происшествия Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.

Политика Премьер Саксонии призвал снять санкции с России Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.

Авто Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы» Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.

Здоровье Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.

Политика МИД Ирана: Европа хочет сохранить СВПД, но не готова заплатить за это Страны — участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) желают сохранить «ядерную сделку», однако не готовы платить за это, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в беседе с журналистами.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Политика Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Общество В Роскачестве рассказали, как нужно выбирать арбузы Роскачество дало рекомендации по выбору сладкого и спелого арбуза.

Происшествия Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.

Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Авто В России завершились продажи седанов Nissan Almera Российские дилеры Nissan распродали почти все седаны Nissan Almera, производство которых завершилось в Тольятти осенью прошлого года.

Политика Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.

Политика Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.

Энергетика Североморская нефть берет пример с американского сланца В условиях более низких цен на нефть и повышенной волатильности на рынке, многие компании предпочитают более мелкие и гибкие инвестиции, известные как «проекты с коротким циклом».

Финансы Решится ли Вашингтон на валютные интервенции Вашингтон никак не определится, что делать с валютной политикой: активно проводить интервенции или не вмешиваться Американский доллар почти достиг многолетнего максимума, взвешенного по объему внешней торговли, и Дональд Трамп этим не доволен.

Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.

Происшествия Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну 1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.

Общество Между Россией и Китаем начато строительство канатной дороги Залит первый бетон в основание станций канатной дороги между РФ и КНР.

Армия и оружие Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии "Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».