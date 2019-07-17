Финансы
Наихудший день для рубля наступит 26 июляРусская Планета вчера в 03:33
26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Согласно его прогнозу, в течение следующей недели российская валюта может укрепиться до 61,9 рублей за доллар.
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с чего всё началось
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.Российская газета16 июля в 21:00
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Авто
Появились первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным
Команда президента Украина Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Трое турецких дипломатов погибли при нападении в Ираке
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News, в результате нападения погибли трое турецких дипломатов, включая заместителя генерального консула.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено 16 июля в 21:03
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов
В матче Международного кубка чемпионов лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Дигнити Хелс Спортс Парк" в американском городе Карсон обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1. Счет в игре открыл защитник немецкой команды Луис Познански, срезавший на 49-й минуте мяч в свои ворота, на 71-й минуте его одноклубник Роберт Левандовски с передачи Сержа Гнабри восстановил равенство в счете.
Обновлено в 01:20
Политика
В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Самарской области отравились 46 граждан Узбекистана
Мужчины были госпитализированы с симптомами отравления различной тяжести Следователи в Самарской области разбираются в обстоятельствах, при которых отравились более 40 человек.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено вчера в 03:12
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел
Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено вчера в 03:51
Космос
Марсианский корабль SpaceX подгорел
Прототип создаваемого американской компанией SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, загорелся в ходе статических огневых испытаний ракетного двигателя Raptor.
Обновлено вчера в 09:14
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
Обновлено в 00:32
Космос
«Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём установят на Байконуре 18 июля
Ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» 18 июля вывезут из монтажно-испытательного корпуса и установят на стартовом столе космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Общество
Свердловчан 18 июля предупредили о сильных дождях на севере региона
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми
Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Авто
Начались продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Отмечается, стандартная модель, на которой базируется новинка, продаётся за 519 тысяч.В конструктивном плане внедорожник представляет собой рамную конструкцию из прямоугольных труб, обшитых металлическими листами и пластиковыми ABS-панелями.
Обновлено в 01:15