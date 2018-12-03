Сообщение о выступлении грузинского певца в России просто шокировало многих его поклонников и антироссийски настроенную часть общества. Сам же Вахтанг Кикабидзе назвал такие заявления наглой ложью и дискредитацией.

Кикабидзе шокирован ложью о его выступлении в Питере

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