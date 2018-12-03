Шоу-бизнес
Кикабидзе шокирован ложью о его выступлении в Питере
Кикабидзе шокирован ложью о его выступлении в ПитереVistaNews01:26
Сообщение о выступлении грузинского певца в России просто шокировало многих его поклонников и антироссийски настроенную часть общества. Сам же Вахтанг Кикабидзе назвал такие заявления наглой ложью и дискредитацией.
VistaNews01:26
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«Это наглая ложь» - Кикабидзе опроверг сообщения о тайном выступлении в России
Sputnik Грузиявчера в 12:27
СМИ: Обещавший не приезжать в Россию Вахтанг Кикабидзе дал закрытый концерт в Петербурге
Актуальные Новостивчера в 07:49
СМИ: Кикабидзе нарушил обещание не приезжать в РФ и выступил в петербургском ресторане за 40 тыс. евро
Телеканал 360°вчера в 05:34
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Шоу-бизнес
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