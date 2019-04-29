Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»РИА Новости 14:20

Шоумен признался, что находится в некотором недоумении от сложившейся ситуации. "Но я не третейский судья и не берусь сказать, что это нарушение правил голосования", — подытожил он.
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Дмитрий Нагиев
Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательГазета.Ru 14:40

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Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети»

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Ультиматум: Нагиев грозит уходом из «Голоса» после победы дочери Алсу

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Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

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Ситуация вокруг голосования на финале шоу «Голос. Дети». Факты

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Детский «Голос» как урок элитам

Взгляд.ру04:34
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Происшествия

Задержание по дороге на митинг признано незаконным

Истец вместе с друзьями направлялся с воздушными шарами в руках на Дворцовую площадь, где они планировали провести публичную акцию в рамках движения «Бессрочный протест», возникшего в сентябре после митинга против пенсионной реформы.
Обновлено в 16:37
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Политика

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Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
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Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых членов ИГ

В Московской области задержаны участники террористической организации «Исламское государство»*, заявили в пресс-службе ФСБ России.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Откровения возлюбленной Андрея Губина

Обновлено в 16:30
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Авто

Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя

Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны.
Обновлено в 16:01
Общество

Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Военный историк объяснил появление «белухи-шпионки» у берегов Норвегии

Приплывшая к норвежским берегам белуха не может быть связана с российским флотом, заявил военный историк Юрий Кнутов.
Обновлено в 09:09
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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Политика

Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Политика

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Космос

Московский школьник усовершенствовал оборудование космического корабля

Обновлено в 10:00
Космос

Червеподобные ануннаки нанесли удар и попали на видео: Нибиру устроила серию терактов на Земле

В небе появилось длинное существо, похожее на червя, за чем последовал ужасающий взрыв на земле.
Обновлено в 11:53
Общество

Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения

Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Общество

Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы

Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Наука

На юге Чили найдены древнейшие в Америке следы человека

Древнейший след от ноги человека был найден на месте высохшего озера Осорно, находящегося в Чили.
Обновлено вчера в 03:02
Экономика

Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней

Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью

Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Стоит отметить, что помимо Афины у Эмина Агаларова также есть 10-летние сыновья Али и Микаил.
Обновлено в 09:00
Происшествия

На атомной электростанции на Украине произошел пожар

Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Кино

Warner Bros. назвала дату выхода третьей части «Фантастических тварей»

Представители американской киностудии Warner Bros. анонсировали выход третьей части популярной кинофраншизы «Фантастические звери».
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Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы, и он приступил к работе

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Обновлено в 14:51
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Дмитрий Нагиев
Российский предприниматель
Российский шоумен, актёр театра, кино и телевидения, теле- и радиоведущий.
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