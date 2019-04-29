Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»РИА Новости 14:20
Шоумен признался, что находится в некотором недоумении от сложившейся ситуации. "Но я не третейский судья и не берусь сказать, что это нарушение правил голосования", — подытожил он.
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Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательГазета.Ru 14:40
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