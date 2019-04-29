Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»РИА Новости 14:20
Шоумен признался, что находится в некотором недоумении от сложившейся ситуации. "Но я не третейский судья и не берусь сказать, что это нарушение правил голосования", — подытожил он.
Читать в источнике
Оценить83
Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательГазета.Ru 14:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Дмитрий Нагиев опасается за свою репутацию после скандала на шоу «Голос.Дети»
Комсомольская правда12:44
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Политика
Заместитель генпрокурора США подал в отставку
Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В Москве в кафе открыли стрельбу
В одном из кафе в столичном районе Новогиреево произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Кино
Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным
Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Общество
В США бюст римского императора Дидия Юлиана продали за $4,8 миллиона
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Christie's за 4,815 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 18:00
Политика
Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы
Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:34
Футбол
«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 15:39
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену
Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.
Обновлено в 18:34
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Экономика
Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:44
Общество
Оплата проезда в маршрутках Магадана по разной цене незаконна, считает Роспотребнадзор
Как сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора разница в цене при оплате картой и наличными, которую планируют ввести с 1 мая, противоречит закону о защите прав потребителей.
Обновлено в 17:00
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую
Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Общество
Прилепин и Гоблин раскритиковали Дудя за фильм о Колыме
Обновлено в 14:15
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Футбол
Черных: в некоторых моментах ЦСКА не везёт
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Черных поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в 27-м туре чемпионата России.
Обновлено в 19:29
Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Авто
Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами
Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Кино
Победи Таноса. Сколько стоит атрибутика супергероев Marvel
Аналитики сервиса бесплатных объявлений "Авито" проанализировали, какие спецтовары для фанатов Marvel выставили на продажу и сколько они стоят.
Обновлено в 02:31