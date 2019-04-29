Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»РИА Новости 14:20

Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах.

Шоумен признался, что находится в некотором недоумении от сложившейся ситуации. "Но я не третейский судья и не берусь сказать, что это нарушение правил голосования", — подытожил он.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Политика Заместитель генпрокурора США подал в отставку Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.

Происшествия В Москве в кафе открыли стрельбу В одном из кафе в столичном районе Новогиреево произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения.

Шоу-бизнес В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.

Кино Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.

Общество В США бюст римского императора Дидия Юлиана продали за $4,8 миллиона Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Christie's за 4,815 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Политика Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.

Политика Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.

Армия и оружие Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом «В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.

Шоу-бизнес Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Общество В Москве запускают социальный тариф мобильной связи Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.

Экономика Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».

Общество Оплата проезда в маршрутках Магадана по разной цене незаконна, считает Роспотребнадзор Как сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора разница в цене при оплате картой и наличными, которую планируют ввести с 1 мая, противоречит закону о защите прав потребителей.

Политика Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.

Общество Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.

Футбол Черных: в некоторых моментах ЦСКА не везёт Нападающий московского «Динамо» Фёдор Черных поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в 27-м туре чемпионата России.

Общество Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.

Шоу-бизнес Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский» Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.

Авто Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел».